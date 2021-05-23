З квітами та подарунками: гурт Go_A прилетів до України

Український гурт Go_A, влаштувавши фурор на пісенному конкурсі Євробачення-2021, повернувся додому. Їх провели в аеропорту та подарували квіти й подарунки.
Гурт Go_A повернувся додому
Представник України на Євробаченні-2021 прибув до України. Однак прихильники Go_A не змогли зустріти улюбленців.
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Через карантинні обмеження фанатів не впустили до аеропорту. Однак по фото видно, що українці з Нідерландів засипали гурт подарунками та квітами.
Як проводжали Go_A
Українці проводжали музикантів в аеропорту Амстердама "Схіпгол". Міністерство закордонних справ записали Катерину Павленко на відео, де вона звернулась до прихильників.
Укрінформ також повідомив, що солістка Go_A була дуже розчуленою та зі сльозами на очах.
Емоції позитивні. Це сльози щастя. Дуже дякую, що ви сьогодні тут. Нам дуже приємно. Ми дуже старалися,
– поділилась Катерина.
Літак з представником України на Євробаченні-2021 відправився з Амстердама о 13:30 за місцевим часом.