З квітами та подарунками: гурт Go_A прилетів до України

Український гурт Go_A, влаштувавши фурор на пісенному конкурсі Євробачення-2021, повернувся додому. Їх провели в аеропорту та подарували квіти й подарунки.

Гурт Go_A повернувся додому

Представник України на Євробаченні-2021 прибув до України. Однак прихильники Go_A не змогли зустріти улюбленців.

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Через карантинні обмеження фанатів не впустили до аеропорту. Однак по фото видно, що українці з Нідерландів засипали гурт подарунками та квітами.

Як проводжали Go_A

Українці проводжали музикантів в аеропорту Амстердама "Схіпгол". Міністерство закордонних справ записали Катерину Павленко на відео, де вона звернулась до прихильників.

"Від імені всього гурту Go_A хочу подякувати кожному українцю, МЗС, всім посольства, які підтримували нас під час проведення цього конкурсу. Ми відчували вашу підтримку, ми відчували, як ви за нас голосуєте. Ми дуже вам дякуємо", – сказала Катерина Павленко.

Укрінформ також повідомив, що солістка Go_A була дуже розчуленою та зі сльозами на очах.

Емоції позитивні. Це сльози щастя. Дуже дякую, що ви сьогодні тут. Нам дуже приємно. Ми дуже старалися,

– поділилась Катерина.

Літак з представником України на Євробаченні-2021 відправився з Амстердама о 13:30 за місцевим часом.