59-річний Квентін Тарантіно вдруге став батьком
5 липня 2022 , 19:25Читать новость на русском
Джерело:People
Голлівудський кінорежисер Квентін Тарантіно та дружина Даніела Пік дочекались народження другої дитини. 2 липня у них з'явилась дівчинка.
Хоч дівчинка народилась три дні тому, проте про це стало відомо лише зараз. Про вагітність 38-річної Даніели Пік стало відомо на початку 2022 року.
До слова Святослав Вакарчук вдруге став батьком
"Даніела та Квентін Тарантіно раді повідомити, що 2 липня 2022 року Даніела народила дівчинку", – сказано у заяві. Наразі пара не розмістила жодних фото з донькою, адже пильнує свою приватність.
Варто додати, що пара вже виховує сина Лео. Хлопчик народився у лютому 2020 року.
Особисте життя Тарантіно
- Відомо, що пара познайомилася у 2009 році, коли режисер просував свій фільм "Безславні виродки".
- Культовий режисер заручився з ізраїльською співачкою Даніелою Пік, дочкою відомого співака та композитора Цвікі Піка ще у липні 2017 року.
- Вже через рік, 28 листопада 2018 року, пара зіграла таємне весілля у Лос-Анджелесі, а 22 лютого 2020 року в Ізраїлі у них народився син Лео.
- Наразі сім'я Тарантіно проживає у Тель-Авіві, у районі Рамат-Авів Гімель.