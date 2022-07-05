59-річний Квентін Тарантіно вдруге став батьком

Голлівудський кінорежисер Квентін Тарантіно та дружина Даніела Пік дочекались народження другої дитини. 2 липня у них з'явилась дівчинка.

Хоч дівчинка народилась три дні тому, проте про це стало відомо лише зараз. Про вагітність 38-річної Даніели Пік стало відомо на початку 2022 року.

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"Даніела та Квентін Тарантіно раді повідомити, що 2 липня 2022 року Даніела народила дівчинку", – сказано у заяві. Наразі пара не розмістила жодних фото з донькою, адже пильнує свою приватність.

Варто додати, що пара вже виховує сина Лео. Хлопчик народився у лютому 2020 року.

Особисте життя Тарантіно