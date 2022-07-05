Хотя девочка родилась три дня назад, однако об этом стало известно только сейчас. О беременности 38-летней Даниэлы Пик стало известно в начале 2022 года.

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"Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить, что 2 июля 2022 года Даниэла родила девочку", – говорится в заявлении. Пока пара не разместила никаких фото с дочерью, ведь следит за своей конфиденциальностью.

Следует добавить, что пара уже воспитывает сына Лео. Мальчик родился в феврале 2020 года.

Личная жизнь Тарантино