Хотя девочка родилась три дня назад, однако об этом стало известно только сейчас. О беременности 38-летней Даниэлы Пик стало известно в начале 2022 года.
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"Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить, что 2 июля 2022 года Даниэла родила девочку", – говорится в заявлении. Пока пара не разместила никаких фото с дочерью, ведь следит за своей конфиденциальностью.
Следует добавить, что пара уже воспитывает сына Лео. Мальчик родился в феврале 2020 года.
Личная жизнь Тарантино
- Известно, что пара познакомилась в 2009 году, когда режиссер продвигал свой фильм "Бесславные ублюдки".
- Культовый режиссер обручился с израильской певицей Даниэлой Пик, дочерью известного певца и композитора Цвики Пика в июле 2017 года.
- Уже год спустя, 28 ноября 2018 года, пара сыграла тайную свадьбу в Лос-Анджелесе, а 22 февраля 2020 года в Израиле у них родился сын Лео.
- Теперь семья Тарантино проживает в Тель-Авиве, в районе Рамат-Авив Гимель.