"Залишився вічно молодим": Могилевська, Тополя, Дзідзьо щемливо згадують Кузьму

17 серпня відомому співаку Андрію Кузьменку виповнилось би 54 роки. Проте чоловік "відійшов у засвіти" 7 років тому. Його найближчі друзі по сцені не змогли оминути день увагою та присвятили йому кілька зворушливих дописів.

На честь Кузьми батьки Андрія влаштовують концерт у Львові, де можна буде послухати найкращі хіти артиста у виконанні інших співаків. "Шампанські очі 2.0" – саме таку назву обрали для події Ольга та Віктор Кузьменки. Окрім спогадів виконавців, які візьмуть участь в концерті, свої слова любові залишили у соцмережах й інші колеги.

До слова "У нього не було зірковості": яким згадують Кузьму його колеги у переддень народження

Наталія Могилевська

"Мій друже, тобі сьогодні мало би бути 54…

Але ти залишився "вічно молодим"

І досі здається, що то сон...

Мені тебе дуже не вистачає!

Нам усім тебе не вистачає…"

Дзідзьо

"З Днем Народження, Кузьма!!! Дякую тобі!!!"

Тарас Тополя

"Він кинув пляшку в океан, і пішов… раптово, як великі. В тій пляшці для нас – десятки пісень, смисли, ідеї, правда, справедливість і несправедливість життя, його алегорії та метафори. Кожен знаходить в ній щось для себе. Особливо коли важко, там слова, які лікують.

Він був не ідеальним, як і кожна людина. Не зі всіма його піснями я згоден. Але він мав силу і талант не лише оспівувати життя, як воно є, без замовчувань, а й реготати йому в лице. За простою мовою Андрія ховалося глибинне розуміння світу. Андрій був першим українським артистом для мене.

І залишається. "Люди як кораблі" звучать в його пам‘ять з кожної сцени. З днем народження, Андрійку! Ще зустрінемося".

"Антитіла"

"Україна недолюбила Андрія Кузьменка. Не встигла сповна оцінити його глибину, філософію, його величину як артиста вчасно, поки він був живим. Але геній живе, поки живе його музика.

З днем народження, Кузьма! Нам залишається пам'ятати і співати його пісні разом. Пісні, які мають глибину і зміст, які актуальні будуть і через 50 років. Які не пластмасові, а живі, справжні. Завжди й назавжди, в пам'ять про Андрія Кузьменка – "Люди як кораблі".

ROXOLANA

"Сьогодні день народження Кузьми Скрябіна. Дякую за пісні, слова, за душу, глибину і трушність!"

Монатік

"Усі українці, в усьому світі

сильні, незламні, хоч і душі розбиті

Ми всіх їх зберемо по маленьких шматочках

Перемога чекає, ми так її хочемо.

Через війну, через ворога злого,

Ми стали сильніші, ми вистоїмо!

Якщо вже знайшли мрію, то давайте досягнемо її,

щоб зовсім скоро побачити і нові, і щасливі, і старі фотографії.

І в мирні часи, і коли йде війна,

нехай рятують і лунають пісні Кузьми Скрябіна.

З днем народження, Геній!

Вічна пам’ять!"