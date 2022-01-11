Курйоз у Фінляндії: Камалія з дітьми та чоловіком через балкон виходили з готельного номера

Співачка Камалія з сім'єю провела різдвяні свята у Фінляндії. Там вони проживали в готельному номері, однак у час виселення двері чомусь заблокувалися й артистці з чоловіком і дітьми доводилося виходити через балкон.

Поки більшість українських зірок відпочивають у теплих країнах, Камалія побувала в Лапландії – на батьківщині Санта Клауса. Там різдвяні свята пройшли з особливою атмосферою, адже на вулиці морозець щипав щічки, було багато снігу. Але й не обійшлося без пригод.

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