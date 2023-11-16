Були улюбленою маркою покійної рок-зірки: на аукціоні продають цигарки фронтмена Nirvana
16 листопада 2023, 15:45Читать новость на русском
Аукціон Julien's Auctions відкрив рідкісну можливість придбати пачку сигарет American Spirits. Їх колись курив фронтмен Nirvana Курт Кобейн.
Цікаво, що саме ментолові сигарети, які й продають на аукціоні, були улюбленою маркою покійної рок-зірки. Ціна лота зараз складає 3 тисячі доларів.
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Цигарки Курта Кобейна продають на аукціоні
Цю пачку забрав сусід артиста під час його короткого перебування у реабілітаційній клініці Лос-Анджелеса. Незадовго після цього Кобейн наклав на себе руки.
American Spirits / Фото Julien's Auctions
Які ще речі гурту Nirvana продавали на аукціонах
- На аукціоні продали розтрощену гітару Курта Кобейна, яку він розбив під час написання альбому Nevermind у 1990-х. Початкова ціна становила 60 тисяч доларів, але в результаті її придбали майже за 596 тисяч доларів. На гітарі всі учасники гурту залишили автографи: Курт Кобейн, Кріс Новоселич і Дейв Грол.
- Також якось культовий рекламний плакат Nirvana для їх відомого альбому Nevermind із зображенням зануреного під воду хлопчика, прикрашений автографами всіх учасників гурту, був успішно проданий за приголомшливі 10 400 доларів.