Були улюбленою маркою покійної рок-зірки: на аукціоні продають цигарки фронтмена Nirvana

16 листопада 2023, 15:45
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Аукціон Julien's Auctions відкрив рідкісну можливість придбати пачку сигарет American Spirits. Їх колись курив фронтмен Nirvana Курт Кобейн.

Цікаво, що саме ментолові сигарети, які й продають на аукціоні, були улюбленою маркою покійної рок-зірки. Ціна лота зараз складає 3 тисячі доларів. 

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Цигарки Курта Кобейна продають на аукціоні 

Цю пачку забрав сусід артиста під час його короткого перебування у реабілітаційній клініці Лос-Анджелеса. Незадовго після цього Кобейн наклав на себе руки.

American Spirits / Фото Julien's Auctions

 

 

Які ще речі гурту Nirvana продавали на аукціонах

  • На аукціоні продали розтрощену гітару Курта Кобейна, яку він розбив під час написання альбому Nevermind у 1990-х. Початкова ціна становила 60 тисяч доларів, але в результаті її придбали майже за 596 тисяч доларів. На гітарі всі учасники гурту залишили автографи: Курт Кобейн, Кріс Новоселич і Дейв Грол.
  • Також якось культовий рекламний плакат Nirvana для їх відомого альбому Nevermind із зображенням зануреного під воду хлопчика, прикрашений автографами всіх учасників гурту, був успішно проданий за приголомшливі 10 400 доларів.

Автор: Софія Хомишин