В кулуарах про це говорять, – Козловський про колег-втікачів, які виїхали з країни в час війни

Український співак Віталій Козловський поділився своїми думками стосовно зірок-чоловіків, які покинули країну у такий відповідальний момент. Він каже, що всі про них знають і між собою обговорюють "в кулуарах" шоу-бізнесу.

Віталій Козловський каже, що сам залишився в Україні, коли почалась війна, тому не розуміє позиції інших чоловіків, які виїхали. Він від самого початку перебував у Києві і відмовлявся переїжджати навіть у рідний Львів.

До слова "Поїхати не можу": зірки, які попри війну залишаються з дітьми в Україні

Наразі співак займається волонтерством, іноді чергує ввечері на вході до свого дому та їздить з концертами до бійців ЗСУ. Каже, що його розчарували ті чоловіки, які намагаються втекти з України під час воєнного стану.

22 травня Верховна Рада України та президент продовжили термін дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації на 90 діб – до 23 серпня.

"Дуже багато людей мене розчарували, багатьох я викреслив зі свого життя. Я нічого з цим не можу зробити. Я розумію, коли жінки виїжджають із країни, захищаючи собі та свою сім'ю. спочатку казали, що ми нікуди не поїдемо... Одні спочатку вкладають гроші, щоб усі їх впізнавали, а потім платять великі гроші на виїзді з країни, щоб їх ніхто не впізнав...

Але все одно в кулуарах про це говорять, і всі всіх знають. Я не буду більше спілкуватися з такими людьми. Не називатиму імен, бо це їхнє сумління, їхнє життя. Всі ми не без гріха",

– сказав Козловський.

Він переконаний, що все, що було до війни, там і залишається. А все, що після – це вже зовсім інше.

"І тут ти не повинен бути посереднім, думати, що твій будинок з краю чи ти начебто не належиш до цієї країни і можеш поїхати. Сьогодні має прокинутися твоя свідомість. Якщо ти чоловік, ти маєш захищати нашу країну, людей та дітей", – додав артист і зазначив, що у війську також є жінки, тому йому вдвічі соромно за чоловіків-втікачів.