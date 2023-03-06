Скандальні заяви про Крим та несподівана нагорода від ГУР: все, що відомо про блогерку Волощук

Блогерка Ксюша Манекен отримала відзнаку від ГУР МО за сприяння розвідці. Це викликало хвилю обурення серед українців: раніше Ксенія Волощук займалась ескортом і казала, що "неважливо, чий Крим". Все про скандал читайте нижче.

Українська блогерка Ксюша Манекен (справжнє ім'я – Оксана Волощук) втрапила у скандал після того, як показала нагороду від ГУР. 24 Канал зібрав всю актуальну інформацію, яку обговорюють в мережі.

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Зустріч з блогерами: чи були там нагороди

3 березня на Банковій відбулась зустріч українських інфлюенсерів та радника голови ОП Михайла Подоляка. Серед них були: Нікіта Добринін, Саша Бо, Євген Таллер, Ксюша Манекен, Настя Єлісєєва, Таня Парфільєва, Олександр Заліско, інші медійні персони, а також ті, хто доєднувався по відеозв'язку.

Як повідомляли самі блогери, це була зустріч-знайомство, а обговорення стосувалося мотивації населення й підтримки бойового духу. Також інстаграм-зірки мали можливість поставити запитання – Саша Бо поцікавилась у Подоляка, коли закінчиться війна.



Блогери зустрілися з Подоляком / Колаж 24 Каналу

Приїзд на Банкову у своєму інстаграмі активно висвітлила і Ксюша Манекен. Відома своєю позицією щодо мови, вона похвалилась, що не важливо, якою мовою ти спілкуєшся та чи вдягнена на фото. Вочевидь, передбачаючи критику, вона додала, що "розуміє біль підписників", але потім видалила ці слова. "Комік став президентом, "ескортниця" отримала орден, а ви такі правильні не отримали ні**я".

Не важливо, що про тебе говорять інші, не важливо одягнена ти на фото, або напівоголена, не важливо навіть якою мовою ти розмовляєш. Важливо бути особистістю, вчитися на власному досвіді, розвиватися, бути вірним собі й робити те, що ти любиш,

– писала вона.



Нагорода для Манекен / Скриншот

Опісля Ксюша опублікувала фото, на якому продемонструвала свою відзнаку "за сприяння воєнній розвідці України II ступеня" від ГУР МО. Датою вказане 10 жовтня 2022 року, тобто рішення про нагородження було прийняте вже давно. Однак користувачі мережі сприйняли ці фото так, нібито всі блогери отримували відзнаки – але це неправда, про це кажуть і самі лідери думок, і Михайло Подоляк.

Жодних нагород, взагалі ніяких. Жодних відзнак, нічого і близько не було, і навіть думки не було про це. Тому що це була зустріч не про відзнаки, а про роз'яснення.

Подоляк про блогерів і нагороди: відео

Попри це, у мережі полився хейт як у бік Манекен, так і в бік ГУР – українців здивував вибір нагородити саме інфлюенсерку, поки інші бійці залишаються без відзнак, а також вони згадували про її скандали, про які мовитиметься нижче. Зокрема, нагородження не підтримала дружина Дениса Прокопенка. Хоч були й ті, хто заступався за блогерку, наприклад, Раміна Есхакзай.

Специфічні завдання, – відповідь ГУР

24 Канал поцікавився, за які заслуги Оксана Волощук отримала нагороду. Джерела у ГУР МО відповіли, що завдання виконують чимало публічних та непублічних людей. Вони запевнили, що люди різних професій можуть надавати допомогу розвідці. Водночас методи та способи досягнення перемоги наразі мають бути приховані.

Воєнна розвідка – особливо в країні, яка воює – це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал.

Біографія та скандали Ксюші Манекен: чому лилася критика

Очевидно, що після нагородження Оксані Волощук "прилетіло" не просто через її професію блогера. Раніше дівчина зізнавалась, що з 19-річного віку почала займатися ескортом, але не вступала у контакти з багатіями, а "супроводжувала" їх на різноманітних заходах. У 22 роки Ксенія припинила займатися такою діяльністю, а почала розвиватися як модель, фотографиня та блогерка, також займалась шлюбною агенцією.

У профілі Ксюші Манекен – здебільшого відверті та еротичні фотографії. На своїй сторінці вона пише дописи тільки російською мовою – ця її позиція також не сподобалась багатьом українцям. Дівчина відмовлялась переходити на українську, бо вважає, що мова не важлива.



Профіль Ксенії / Скриншот

Також інфлюенсерці нагадували її позицію щодо окупованого Криму у 2015 – 2016 роках. Тоді вона поширювала кадри, у яких висловлювала думку про те, що "неважливо, чий Крим". Також вона заявила, що після анексії на півострові "поліпшилося життя, і всі це мають визнати".



Позиція щодо Криму кілька років тому / Скриншот

Реакція та вибачення

Спершу Ксюша Манекен реагувала на критику та хейт у своїй манері. "Скріни 2015-16 років про Крим… В той час я, як і багато інших, не розуміла, що відбувається. Вважала, що головне, аби всі були живі та здорові. З того часу багато змінилося. Але кому це цікаво. Люди зайняті тим, що кидають в мене каміння, ніби самі без гріха. Ну зате про війну і проблеми всі забули на певний час".

Згодом вона опублікувала публічні вибачення та спромоглась написати, що Крим – це Україна, але далі російською мовою.

Наразі я хочу публічно визнати, що багато років тому була не права щодо своєї думки щодо Криму. Не обізнана і не залучена. Мені щиро шкода.