Після шквалу критики "Холостячка" Ксенія Мішина опублікувала новий пост: "Треба прийняти"

"Холостячка" Ксенія Мішина напередодні поділилася новими фото з Ніцци, похвалившись своєю прогулянкою, чим нарвалася на різку критику від українців. Після осуду зірка опублікувала нову світлину та поділилася своїми думками.

Раніше акторка Ксенія Мішина після зйомок та кінопоказу в Бельгії поїхала в Ніццу, де влаштувала фотосесію на узбережжі. За це на неї "посипався" шквал критики.

До теми Ксенія Мішина зізналась, чи спілкується її син з батьком, якого вперше побачив під час війни

Гламурні фото акторки з Лазурного берега обурили мережу, люди засуджують зірку, бо хизуватися красивим життям не на часі. Після цього Мішина відповіла на закиди хейтерів. Вона опублікувала селфі з Києва і наголосила: "З сумом дивлюсь на деяких коментаторів, розуміючи, що війна не тільки в країні, а й в головах".

Тепер "Холостячка" поділилася новими думками. Пише, що треба заспокоїтися, адже вона не може вплинути на ситуацію.

Істина в розумінні неможливості вплинути на те, що відбувається. Треба тільки заспокоїтися і прийняти те, що все для вас,

– написала Ксенія під фотографіями.



Фанати у коментарях відреагували на новий пост Мішиної:

"По світлинам дуже відчувається, що Ксенія живе повним життям і сяє від щастя. На жаль, не всі українці відчувають те ж саме... Треба лише заспокоїтись і прийняти те, що все для вас. І війна, і страждання, і смерть – все для нас. У Ксенія все добре. Вона навіть слово "в..йна" не називає війною, не дай Боже, інста заблокує".

"У рожевопонії все стабільно. Напихали їй, що "не на часі" у минулому пості. Але треба й далі провокувати фоточками. Душна Мішина будь-яким способом підігріває інтерес, щоб не дай Боже, не забули про актрису".

"Та й робити щось корисне для себе, щоб зберегти і психіку в порядку і фізичну форму. Беріть приклад, мені 50 років!".

"Помилка, тільки вперед і ні кроку назад, не треба здаватися ніколи в житті".

До слова, Ксенії Мішиній не вперше дістається від українців. У лютому вона опублікувала усміхнений знімок з Бельгії, за який її розкритикували. У мережі писали, що краще "залишити ці фото для альбому", бо поки в неї "є гроші і можливість", в Україні гинуть люди.