Ксенія Мішина засвітилася в компанії учасника "Холостячки", з яким їй приписували роман: фото

Ксенія Мішина прийшла на прем'єрний показ фільму "Люксембург, Люксембург". У кінотеатр "Оскар" запросили й Євгена Ковтуненка – учасника "Холостячки" з її сезону. Вони засвітилися разом.

З переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом Ксенія Мішина розійшлася й більше не спілкується. Тоді як інших учасників проєкту не уникає. Так, акторка сфотографувалася й мило побесідувала з юристом і ресторатором Євгеном Ковтуненком, який боровся за її серце в 1 сезоні "Холостячки".

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Ксенія Мішина засвітилася з учасником "Холостячки"

На червоній доріжці кінопрем'єри "Люксембург, Люксембург" Ксенія Мішина з'явилася у стильному кежуал-образі – джинсах скіні з високою талією, короткому чорному топі, бомбері та чоботах кольору хакі. Вона похвалила режисера та зраділа зустрічі з Євгеном Ковтуненком та учасником "Холостячки" зі Златою Огнєвіч Максом Тарапатою: "Дуже дякую Антоніо Лукічу за круті сенси, що несе ця робота. Ми посміялися і неочікувано поплакали. Ну і хлопці, рада була бачити".

Юрист і собі запостив фото зі світського заходу й назвав Мішину улюбленою акторкою.

Звісно зустрів свою улюблену актрису Ксенію Мішину. Гарнюча яка,

– прокоментував Євген Ковтуненко у сторіс.

Ксенія Мішина з Ковтуненком, Тарапатою та Неботовим / Фото з інстаграму

Нагадаємо, ще під час виходу "Холостячки" в ефір ходили чутки, що у Ксенії Мішиної роман з Євгеном Ковтуненком. Усе тому, що юрист приїжджав по акторку після прямого ефіру шоу "Танці з зірками", де вона була суддею. Його бачили за лаштунками з квітами, а з павільйону вони поїхали разом. Однак Мішина тоді прокоментувала, що це аж ніяк не "злив" переможця реаліті-шоу.