Ксенія Мішина захворіла на коронавірус

Джерело:інстаграм Ксенії Мішиної
Українська акторка, головна героїня романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина підхопила коронавірус. У знаменитості зник смак, зараз вона перебуває вдома на самоізоляції.
Ксенія Мішина повідомила про інфікування в понеділок, 22 березня, в інстаграм-сторіз. Вдень зірка знімала відео, де розповідала про зйомки, а вже ввечері поділилася, що має COVID-19.
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Акторка оприлюднила ролики, які зняла на кухні. Вона їла редиску, проте зазначила, що якби не бачила її, то не зрозуміла б, що саме їсть. У Ксенії зник смак. Судячи з відео, Мішина переносить хворобу в легкій формі.
Знаменитість повідомила, що 14 днів буде на самоізоляції вдома. Разом із нею залишаються син Платон і коханий Олександр Еллерт.
Також Ксенія додала, що прихильники бажають їй якомога швидше одужати, а дехто зазначає, що вона нарешті зможе відпочити від насичених робочих днів.
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Зазначимо, за добу 22 березня в Україні виявили 11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків – в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.