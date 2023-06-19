Син приніс букет троянд: Ксенія Мішина показала, як відсвяткувала день народження за кордоном

Українська акторка Ксенія Мішина 18 червня відсвяткувала день народження. Зірка зараз перебуває у Туреччині, в курортному містечку Фетхіє, де і провела святковий день зі своїм сином. 11-річний Платон подарував мамі великий букет троянд.

Мішина показала в Інстаграмі відео з дня народження. Раніше акторка показала фото, як в Туреччині змогла нарешті зустрітися зі своєю мамою, яка живе в окуповану Криму і яку не бачила півтора роки.

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Ксенія Мішина опублікувала відео, на якому показала, як її привітав син Платон. Хлопчик приніс мамі красивий букет.

Вже 34 роки виводжу формулу власного щастя. Дякую за гарні очі, цікавий характер і багатозадачну карму, бо в цьому житті мені точно є над чим попрацювати,

– зазначила акторка у підписі до відео.

У Інстаграм-сторіс зірка поділилася інсайтами, які отримала за останній рік життя. "Позаду нелегкий трансформативний рік. Рік змін, нових знайомств, сценаріїв життя, думок та інсайтів", — додала Ксенія.

Мішина також поділилася кадрами своєї фігури на пляжі. "Birthday girl", — написала кінозірка. Ксенія показала підтягнуте тіло в бікіні.

У коментарях акторку привітали зіркові колеги. Зокрема, до привітань долучилися Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська, Григорій та Христина Решетники, Ірина Федишин та інші.

Згодом зірка опублікувала ще одне своє фото та подякувала всім за привітання.



Ксенія Мішина / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що Ксенія Мішина родом з Криму. Акторка була востаннє на окупованому півострові у січні 2022 року. За рік до того Ксенія часто навідувалася в Севастополь. Зокрема, у червні 2021 року в ресторанному комплексі у Балаклаві вона святкувала день народження.