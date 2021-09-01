Ксенія Мішина в топі з відкритим животом прийшла на шкільну лінійку сина

Як і всі зіркові батьки, 1 вересня перша українська "Холостячка" Ксенія Мішина повела сина до школи. На шкільному святі Платона акторка з'явилась у діловому чорному костюмі. Щоправда, з відкритим животом.

На відміну від зіркових першокласників, син Ксенії Мішиної неохоче йшов до школи після літніх канікул. Ба більше, акторка теж не дуже радіє його поверненню до навчання, адже тепер щодня по буднях возитиме Платона на уроки.

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За нові обов'язки знаменитість взялась одразу 1 вересня. Як і годиться батькам, героїня "Холостячки" завітала на День знань у київську школу, де навчається її первісток. На святі вона показала образ, у якому сміливо могла вийти на червону доріжку.

Образ Ксенії Мішиної на шкільній лінійці сина

Акторка спробувала дотриматися офіційного дрес-коду. Так, Мішина одягла стильний чорний костюм – подовжений жакет і штани палаццо з високою талією, які довершила поясом від Louis Vuitton. Під аутфіт total black вона підібрала босоніжки на підборах.

Навіть на шкільній лінійці Ксенія Мішина не втратила нагоду похизуватися розкішною фігурою. Замість сорочки зірка одягла короткий топ, який оголив живіт. Очевидно, уся увага на святі першого дзвоника була прикута до зіркової матусі.

Ксенія Мішина на шкільній лінійці сина / Фото з інстаграму "Холостячки"

Зауважимо, син Ксенії Мішиної провів яскраве літо: