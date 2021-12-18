Ксенія Мішина розповіла, як зросли її гонорари після "Холостячки"

Два роки тому про Ксенію Мішину заговорила вся країна. Вона відзнялась у "Кріпосній" і перемогла в "Танцях з зірками", але найбільшу популярність їй принесла "Холостячка".

Зірка не приховує, що після романтичного реаліті стала не лише впізнаванішою та медійною, а й почала заробляти значно більше. Завдяки проєкту "Холостячка" гонорари Ксенії Мішиної як акторки зросли на 50 відсотків! Так, за один знімальний день вона може заробити до 1 200 доларів – майже 33 тисячі гривень.

Читайте також Це було ганебно, – Ксенія Мішина розповіла, як її розкритикував Меладзе

Ти можеш заробляти від 500 доларів на день до 1 000 – 1 200 доларів за знімальний день,

– зізналась акторка.

Найбільший гонорар вона отримала за український серіал "Клятва лікаря". Зірка не розсекретила суму, однак зізналась, що на ці гроші можна купити машину або ж яку не яку квартиру в Києві.

Ксенія Мішина на зйомках серіалу "Клятва лікаря" / Фото з інстаграму акторки

Однак не варто сприймати все лише в рожевих тонах. Знімальна зміна Мішиної може тривати більш як добу. Так, найдовша була на шоу "Холостячка" – близько 38 годин. Після виснажливих знімань акторка розслабляється на повну, тому для комфортного життя хоче мати 10 тисяч доларів на місяць – майже 275 тисяч гривень.

у Ксенії Мішиної досить невибагливий райдер . Чи не єдине, що прописано в ньому, – відсутність м'ясних продуктів, адже вона вегетаріанка.

Варто зазначити, що найкращим партнером серед акторів Ксенія Мішина вважає переможця "Танців з зірками" Артура Логая. Днями він ділився, що найбільший гонорар у його кар'єрі складав 13 тисяч гривень – до 500 доларів. Тоді як для його колеги це мінімальна сума.