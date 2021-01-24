Арешти у квартирі та приниження: Ксенія Мішина розповіла, як стала жертвою насильства

Головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина неодноразово заявляла, що була жертвою домашнього насильства. Акторка наважилась розповісти, як щасливий роман перетворився на токсичні стосунки.

Завдяки реаліті-шоу "Холостячка" 31-річна Ксенія Мішина врешті-решт відшукала справжнє кохання та щаслива поряд з автором студії "Квартал 95" Олександром Еллертом. Однак до щасливих стосунків зірка йшла довго. Про роман з аб'юзером актриса наважилась розповісти в інстаграмі.

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Як Ксенія Мішина стала жертвою насильства

Коханий залишив Ксенію Мішину вагітною, тому виховувати сина їй довелось самостійно, повернувшись до рідного Севастополя. Згодом молода матуся переїхала до Києва будувати акторську кар'єру, залишивши сина на батьків. Вона зізнається, що постійно ходила на проби та працювала аніматором, аби хоч якось забезпечити себе та сина.

"Я добре пам'ятаю той час, коли я знімала кімнату в трійці з чорними від цвілі стелями. Нечасті підробітки аніматором, нескінченні проби і слова одного режисера: "Тобі ніколи не стати акторкою. Ти красива, так, але ти не актриса, ти модель". У мене не було вибору. Постійні розставання з маленьким Платоном, величезне почуття провини та дикий страх, що я не зможу забезпечити дитині базові потреби", – поділилась Ксенія Мішина.

У непростий період у житті акторки з'явився заможний бойфренд, який перевіз її у красиву квартиру та огорнув турботою. Однак вже після кількох щасливих місяців чоловік принижував, ображав кохану, зривав зйомки в кіно, а згодом піднімав руку.

Я регулярно чула, що всі актриси повії, і я повинна зробити вибір: професія або сім'я. Зриви змін, скандали, агресивні ревнощі, фактично арешти у квартирі, коли я повинна йти на роботу. Жадібність, фінансовий тиск і приниження аж до відбирання всіх подарунків. Потім у хід пішли руки,

– пригадала Ксенія Мішина.

Вона зізналась, що неодноразово зверталась у поліцію, однак правоохоронці ігнорували виклики, як тільки дізнавались, що справа стосується "сімейних розборок". Ксенія Мішина не приховує, що тоді почувалась, як у клітці, та боялась самотності.

"Ти не актриса, ти навіть не жінка. Нікчемність, жахлива мати, не гідна ні любові, ні стосунків, ні успіху в професії", – регулярно чула зірка від бойфренда. Однак актриса зізналась, що спромоглась знайти в собі сили піти від аб'юзера, працювати над собою, багато вчитися і дякувати за всі випробування.

Зазначимо, що стосунки Ксенії Мішиної з батьком Платона також були складними й навіть після розставання чоловік під впливом алкоголю спустив акторку зі сходів в Молодому театрі, де вона грала.