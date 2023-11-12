Я послала його, – Ксенія Мішина розповіла про несподівану появу батька Платона

Українська акторка Ксенія Мішина взяла участь у шоу "30+" на YouTube-каналі блогерки Раміни Есхакзай. Випуск мав назву "Баба з причепом". Мішина поділилась власним досвідом стосунків і материнства.

Ксенія розповіла, що коли завагітніла, стосунки з батьком Платона, почали погіршуватися. Вона прожила з ним ще 4 місяці під час вагітності, зібрала речі й поїхала до батьків.

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Ксенія Мішина розповіла про стосунки з батьком Платона

Акторка зізналась, що вони жили нормально протягом півтора року. Але з настанням вагітності, чоловік дуже змінився. Мішина зазначила, що їй було дуже погано у тих стосунках.

Думаю, щось у нього відбулося всередині. Одне діло – хотіти дитину, інше – мати її. Наші стосунки стали пекельними. Початок вагітності був складний. У мене був токсикоз, і він не зрозумів,

– сказала зірка.

Тоді Ксенія зрозуміла, що їй буде на багато краще одній. Вона "розчавленою" повернулась до батьків. За словами акторки, їй було соромно, що все так сталося.

У суспільстві існують певні стереотипи, що ти якась не така, що чоловік від тебе пішов. І ти себе "закопуєш" ще більше. Я зіштовхнулась з тим, що опинилась на дні. І тоді я себе "збирала" та ростила по шматочках,

– зізналась Мішина.

Чи допомагав батько Платона

За словами акторки, чоловік повністю зник з їхнього життя. Він жодним чином не допомагав в утриманні дитини.

Він не дав ні копійки на виховання сина. Усе, що син має від батька, – велосипед. І це тільки тому, що він з'явився зараз, через 10 років. І ще на день народження планшет,

– сказала Ксенія.

Мішина розповіла, що чоловік дав про себе знати на початку повномасштабної війни Росії проти України. Вона подумала, що не проти познайомити батька з сином. Платон, як зазначила Ксенія, не розумів, хто це.

Я запитала в сина: "Чи хочеш познайомитися?" Він погодився, вони познайомилися, але за певний час я зрозуміла, що в батька мета – не побудувати стосунки із сином, а зі мною закрити якісь питання. І коли він сказав одного разу: "Я щось не відчуваю справжньої любові до дитини", – я послала його,

– зазначила зірка.

Ксенія Мішина у шоу блогерки Раміни Есхакзай "30+": дивіться онлайн

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