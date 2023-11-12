Ксенія розповіла, що коли завагітніла, стосунки з батьком Платона, почали погіршуватися. Вона прожила з ним ще 4 місяці під час вагітності, зібрала речі й поїхала до батьків.
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Ксенія Мішина розповіла про стосунки з батьком Платона
Акторка зізналась, що вони жили нормально протягом півтора року. Але з настанням вагітності, чоловік дуже змінився. Мішина зазначила, що їй було дуже погано у тих стосунках.
Думаю, щось у нього відбулося всередині. Одне діло – хотіти дитину, інше – мати її. Наші стосунки стали пекельними. Початок вагітності був складний. У мене був токсикоз, і він не зрозумів,
– сказала зірка.
Тоді Ксенія зрозуміла, що їй буде на багато краще одній. Вона "розчавленою" повернулась до батьків. За словами акторки, їй було соромно, що все так сталося.
У суспільстві існують певні стереотипи, що ти якась не така, що чоловік від тебе пішов. І ти себе "закопуєш" ще більше. Я зіштовхнулась з тим, що опинилась на дні. І тоді я себе "збирала" та ростила по шматочках,
– зізналась Мішина.
Чи допомагав батько Платона
За словами акторки, чоловік повністю зник з їхнього життя. Він жодним чином не допомагав в утриманні дитини.
Він не дав ні копійки на виховання сина. Усе, що син має від батька, – велосипед. І це тільки тому, що він з'явився зараз, через 10 років. І ще на день народження планшет,
– сказала Ксенія.
Мішина розповіла, що чоловік дав про себе знати на початку повномасштабної війни Росії проти України. Вона подумала, що не проти познайомити батька з сином. Платон, як зазначила Ксенія, не розумів, хто це.
Я запитала в сина: "Чи хочеш познайомитися?" Він погодився, вони познайомилися, але за певний час я зрозуміла, що в батька мета – не побудувати стосунки із сином, а зі мною закрити якісь питання. І коли він сказав одного разу: "Я щось не відчуваю справжньої любові до дитини", – я послала його,
– зазначила зірка.
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Що ще відомо про стосунки Мішиної
- Ще у 2021 році знаменитість розповідала, що познайомилась з батьком Платона, коли їй було 20 років. Чоловік був на 10 років старший. Спершу вона не хотіла мати стосунків, бо була зосереджена на навчанні. Але довгі залицяння таки підкорили Ксенію.
- Пара почала жити разом. Згодом Мішина завагітніла й тоді стосунки стали жахливими. За словами зірки, чоловік у всьому її обмежував. Коли їй були потрібні кошти під час вагітності, він радив йти працювати. Тож Ксенія вирішила розійтися з батьком Платона. Відтоді він зник з їхнього життя.