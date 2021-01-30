Ксенія Мішина розповіла про непристойні пропозиції від заможних чоловіків та інтимні фото

Українська акторка, головна героїня першого сезону проєкту "Холостячка" Ксенія Мішина дала інтерв'ю, у якому розповіла про те, як їй надсилали повідомлення помічники депутатів, а також інтимні фото.

Джерело: "31 питання від Люкс FM"

Актриса поділилася подробицями особистого життя, розповіла про кар'єру, а також відповіла на інші цікаві запитання. Зокрема, дівчина зізналася, що декілька разів їй надходили непристойні пропозиції від заможних чоловіків.

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Ксенія Мішина про непристойні пропозиції та інтимні фото

Ксенія розповіла, що декілька разів у запитах на особистій сторінці в інстаграмі бачила повідомлення, де їй писали помічниці різних депутатів та інших заможних особистостей. У них мовилося про те, що чоловіки хочуть зустрітися з Ксенією, проте імен їхніх не було.

Я завжди ігнорувала такі запити, бо для мене це дико,

– поділилася Ксенія.

Також Мішина додала, що інколи чоловіки надсилали їй інтимні фото, де показували свої статеві органи. Акторка зазначила, що, напевно, кожна відома особистість отримувала такі світлини. Їх Ксенія також ігнорувала і просто не звертала на це уваги.

Інтерв'ю Ксенії Мішиної: дивіться відео онлайн