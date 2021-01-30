Украинская актриса, главная героиня первого сезона проекта "Холостячка" Ксения Мишина дала интервью, в котором рассказала о том, как ей присылали сообщения помощники депутатов, а также интимные фото.

Источник: "31 вопрос от Люкс FM"

Актриса поделилась подробностями личной жизни, рассказала о карьере, а также ответила на другие интересные вопросы. В частности, девушка призналась, что несколько раз ей поступали непристойные предложения от состоятельных мужчин.

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Ксения Мишина о непристойных предложениях и интимных фото

Ксения рассказала, что несколько раз в запросах на личной странице в инстаграме видела сообщения, где ей писали помощницы разных депутатов и других состоятельных личностей. В них говорилось о том, что мужчины хотят встретиться с Ксенией, однако имен их не было.

Я всегда игнорировала такие запросы, потому что для меня это дико,

– поделилась Ксения.

Также Мишина добавила, что иногда мужчины присылали ей интимные фото, где показывали свои половые органы. Актриса отметила, что, наверное, каждая известная личность получала такие фотографии. Их Ксения также игнорировала и просто не обращала на это внимания.

Интервью Ксении Мишиной: смотрите видео онлайн