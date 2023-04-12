Зараз роботи немає, – Ксенія Мішина розповіла, скільки витрачає на місяць і на які гроші живе

У Ксенії Мішиної завжди було багато зйомок і проєктів, однак під час війни майже всі вони призупинилися. При цьому акторка орендує розкішну квартиру, літає на відпочинок і багато витрачає на себе. Звідки в неї гроші, дізнавайтеся нижче.

Після "Холостячки" гонорари Ксенії Мішиної дуже зросли. За один знімальний день вона заробляла від 500 до 1 200 доларів. Останні її проєкти були за кордоном – у Бельгії, Хорватії, а в Україні акторка стала ведучою нового телешоу на телеканалі ТЕТ. На ці збереження вона зараз і живе.

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У мене були проєкти, я заробила гроші на проєктах за кордоном… Поки що вистачає, поки що закриваю, щоб це не було. Я планую в моменті. У мене є гроші, які десь у мене лежать. Як далі буде, я не знаю. Я завжди була при роботі, а зараз такий період, коли її немає,

– зізналася Ксенія Мішина.

Про заробіток на блозі в інстаграмі, де майже 900 тисяч підписників, акторка не розповіла, але згадала про магазин косметики для догляду за волоссям Mish Secrets. Він нібито майже не приносить акторці грошей: "Там я зараз буду все реорганізовувати, на це теж повинні бути немаленькі гроші, але я хочу продовжувати в більш крутому напрямку. Усе це треба вибудовувати".

Ксенія Мішина про гроші / Скриншот з відео

Скільки грошей Ксенія Мішина витрачає на місяць

У зірки є своя квартира на Лівому березі Києва, але без ремонту, тож житло вона орендує. За дворівневу квартиру Мішина платить 20-25 тисяч гривень. На бензин йде 20, а на продукти ще більше. "Позавчора я пішла на п'ятірку (5 тисяч гривень, – 24 канал) закупилася, і це на тиждень", – прокоментувала акторка.

Ксенія Мішина нібито не знає, скільки грошей витрачає на місяць, але зі Славою Дьоміним вони підрахували, що це орієнтовно 70-80 тисяч гривень. Проте в акторки великі фінансові амбіції – щонайменше будинок і яхта.

"Я хочу побудувати класний бізнес, який буде працювати не на одну країну. Я дуже хочу матеріально бути ще успішнішою в кар'єрі за кордоном. Я б хотіла класний власний будинок. Я б дуже хотіла свою яхту. Чому б ні? Чому матеріально не "вистрелювати" в цьому житті по максимуму, якщо є така можливість? Я б це життя максимально круто прожила", – емоційно поділилася Ксенія Мішина.