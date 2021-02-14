Ксенія Мішина романтично привітала Еллерта з днем закоханих: захопливе фото в океані

Українська акторка та героїня "Холостячки" Ксенія Мішина чуттєво привітала обранця Олександра Еллерта з Днем святого Валентина. Вона поділилась неймовірним фото в океані.

Герої романтичного шоу "Холостячка" Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт кілька тижнів проводили час на Домініканських островах. Зірки вже покидають теплі краї, але однаково діляться спільними романтичними фото. Також Ксенія Мішина присвятила зворушливий допис коханому в День святого Валентина.

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Ксенія Мішина привітала Еллерта з днем закоханих

Сьогодні, 14 лютого, більшість українських зірок романтично вітають своїх коханих із Днем святого Валентина. Не стали винятком й герої шоу "Холостячка". З нагоди свята Ксенія Мішина поширила зворушливі фото з Олександром Еллертом.

На одній світлині Ксенія постала перед камерою в літній спокусливій сукні синього кольору з гороховим принтом. Вона лягла зверху на Олександра Еллерта й обійняла його. Пара проникливо дивилась один одному в очі. Гаряче фото на пляжі підкорило мережу.



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

На іншому фото закохані позували прямо в океані. Олександр Еллерт ніс на руках акторку та ніжно усміхався, дивлячись на неї. Ксенія зібрала довге волосся у високий кінський хвіст і вдягнула великі сонячні окуляри.



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Допис Ксенії Мішиної

Під фото акторка присвятила зворушливі слова партнерові. Вона поділилась, що сьогодні вже летить у літаку додому. Зірка вкотре зізналась Олександрові Еллерту в коханні.

"Так цікаво виходить, 14 лютого ми проведемо в літаку на висоті в 10 тисяч метрів над рівнем океану. Це значить, що я, як зазвичай, буду боятися, а він, як завжди, буде тримати мене за руку і втішати смішними історіями… Добре, що Амуру не доведеться підніматися високо в небо, щоб вистрілити в саме серце, тому що він давно вже це зробив. Я люблю тебе і хочу, щоб ти ще міцніше мене обіймав, ще частіше цілував і ніколи не переставав будити серед ночі сонними словами "люблю тебе", – написала Ксенія Мішина.

Відповідь Олесандра Еллерта

Автор "Кварталу 95" прокоментував допис Мішиної та написав: "Люблю тебе". А на своїй інстаграм-сторінці він поділився спекотним фото, де цілує кохану. "У моєму чотирикамерному серці давно все зайнято тобою. Люблю тебе несамовито, Ксю!", – написав Еллерт під світлиною.