Ксенія Мішина про поповнення в сім'ї: Саша хоче близнюків

Українська акторка, головна героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина дала відверте інтерв'ю. Дівчина зізналася, що вона зі своїм обранцем Олександром Еллертом вже задумувалися над поповненням у сім'ї і він хоче близнюків.
Джерело: "31 питання від Люкс FM"
Ксенія Мішина розповіла про роботу актриси, участь у шоу "Холостячка", стосунки з сином та з Олександром Еллертом. Дівчина відповіла ще на багато цікавих запитань.
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Ведучий проєкту “31 питання” Слава Дьомін поцікавився у Ксенії, що вона хоче реалізувати до 40 років. Вона поділилася, що ці цілі стосуються кар'єри, сім'ї. Зокрема, Мішина прагне знову стати мамою.
Через декілька днів після фіналу "Холостячки" Ксенія та Олександр почали жити разом. Вони будують плани на спільне майбутнє та насолоджуються романтичним періодом своїх стосунків. Також закохані вже говорили про поповнення у сім'ї.
Мішина та Еллерт дуже хочуть спільного малюка. Акторка зізналася, що прагне стати мамою дівчинки, оскільки сина вже має від попередніх стосунків. Про доньку мріє й Олександр, проте чоловік хоче одразу двох.
Саша хоче близнюків. Мені дуже подобається ця ідея, вона просто божевільна. Близнючки ж можуть бути такими прикольними. Будуть сестри Еллерт,
– розповіла Ксенія.
Нагадаємо, Ксенія Мішина виховує сина Платона, а Олександр – доньку Елю. Шоумен підтримує стосунки з дівчинкою, проводить разом із нею багато часу. Після проєкту Платон дуже зрадів, що Еллерт житиме разом із ним та мамою. Хлопчик також подружився з Елею. Усі вони добре спілкуються.
Інтерв'ю Ксенії Мішиної: дивіться відео онлайн