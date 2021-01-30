Ксенія Мішина про поповнення в сім'ї: Саша хоче близнюків

Українська акторка, головна героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина дала відверте інтерв'ю. Дівчина зізналася, що вона зі своїм обранцем Олександром Еллертом вже задумувалися над поповненням у сім'ї і він хоче близнюків.

Джерело: "31 питання від Люкс FM"

Ксенія Мішина розповіла про роботу актриси, участь у шоу "Холостячка", стосунки з сином та з Олександром Еллертом. Дівчина відповіла ще на багато цікавих запитань.

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Ведучий проєкту “31 питання” Слава Дьомін поцікавився у Ксенії, що вона хоче реалізувати до 40 років. Вона поділилася, що ці цілі стосуються кар'єри, сім'ї. Зокрема, Мішина прагне знову стати мамою.

Ксенія Мішина про поповнення у сім'ї

Через декілька днів після фіналу "Холостячки" Ксенія та Олександр почали жити разом. Вони будують плани на спільне майбутнє та насолоджуються романтичним періодом своїх стосунків. Також закохані вже говорили про поповнення у сім'ї.

Мішина та Еллерт дуже хочуть спільного малюка. Акторка зізналася, що прагне стати мамою дівчинки, оскільки сина вже має від попередніх стосунків. Про доньку мріє й Олександр, проте чоловік хоче одразу двох.

Саша хоче близнюків. Мені дуже подобається ця ідея, вона просто божевільна. Близнючки ж можуть бути такими прикольними. Будуть сестри Еллерт,

– розповіла Ксенія.