Ксенія Мішина позувала на гойдалці в Домінікані: неймовірне фото на тлі неба

Головна героїня проєкту "Холостячка" Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт разом із дітьми відпочивають в Домінікані. Вона показала нове фото з островів, де позувала на гойдалці.

Головна героїня найромантичнішого шоу "Холостячка" Ксенія Мішина під час морозної погоди в Україні гайнула в Домініканську Республіку разом з Олександром Еллертом та дітьми.

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Нове фото Ксенії Мішиної

Українська акторка вразила новим кадром з Домініканських островів. Вона позувала перед камерою на гойдалці, що здіймалась високо в небо. На тлі було видно тільки зелені поля, тому знімок вийшов чарівним та заворожуючим.

Ксенія Мішина обрала гарний літній образ. Вона вдягнула чорний лаконічний топ та синю мініспідницю з білими смужками. Примітно, що зірка постала перед камерою босоніж, що робило фото більш особливим.

Довге волосся Ксенія Мішина зібрала у кінський хвіст. Також вона доповнила аутфіт тонким браслетом на руці й окулярами з тонкою оправою та рожевими скельцями. Обличчя акторка підкреслила ніжним макіяжем.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Шанувальників підкорила світлина з "Холостячкою":