Ксенія Мішина розповіла, як під час війни її 10-річний син вперше зустрівся з батьком

Сину Ксенії Мішиної Платону 10 років. Свого батька він побачив лише під час війни, він вперше за багато років згадав про хлопчика. Чоловік вибачився і перед акторкою, яку п'яний спускав зі сходів у театрі.

На диво, повномасштабна війна зблизила Ксенію Мішину з колишніми коханими. Якщо переможець "Холостячки" Олександр Еллерт не зникав надовго, то батько її сина об'явився вперше за багато років. Зірка каже, що він "з'явився дуже чарівним якимось способом", коли вона не очікувала – вибачився й попросив познайомити його з Платоном.

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Як Ксенія Мішина знайомила сина з рідним батьком

Олександр уже зустрічався з Платоном, але той поки не знає, що це його рідний тато. До своїх 10 років він не бачив його ні на фото, ні в житті.

Платон поки нічого не знає. Але найближчим часом ми все це скажемо. Я представила Платону, що це мій знайомий,

– зізналася акторка.

Ксенія Мішина з сином Платоном / Фото з інстаграму акторки

Ксенія Мішина хоче, щоб батько зближувався з сином поступово. Заради їхнього спілкування вона навіть готова закрити очі на його 10-річну відсутність. Проте пробачити чоловіку не може, він і сам розуміє, що "йому немає виправдання".

"Я скоро запитаю свого сина: "Ти хочеш побачити свого тата?" Він скаже: "Звісно". Я ж не можу сказати: "Ні, так не буде". Це мої образи, це наші проблеми, і аж ніяк не нашого сина. Це батько моєї дитини", – пояснює знаменитість.

Вона зізналася, що в Олександра є сім'я – дружина і двоє синів. Усі вони зараз в Україні. Мішина навіть не виключає того, що їхні діти потоваришують.

Це його життя, і я ніколи не буду псувати його. Це його батько, і це його брати, а висновки він буде робити сам. Звісно, він буде радий, я думаю,

– вважає актриса.

Нагадаємо, що про появу батька сина, який спустив її зі сходів, Ксенія Мішина розповіла ще у травні. Тоді вона казала, що "усе це дуже обережно, тонко" й розповідати більше не хотіла.