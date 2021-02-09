На квадроциклі в Домінікані: Ксенія Мішина показала розваги на острові – фото

Головна героїня романтичного проєкту "Холостячка" Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт разом із дітьми відпочивають в Домінікані. Акторка показала, як вона на пляжі смакує кокосом, а також, як катається на квадроциклі.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відправилися на довгоочікуваний відпочинок. Закохані приєдналися до числа зіркових колег, які відпочивають у теплих країнах. Для зимової відпустки пара обрала спекотну Домінікану.

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Мішина та Еллерт в Домінікані

Щоб урізноманітнити відпочинок на острові, пара вирішила разом із дітьми відправитися на прогулянку на квадроциклах. Вони їздили уздовж берегової лінії, розглядали місцеву природу та просто отримували задоволення від кожного моменту.

Сім'я сфотографувалася на квадроциклах на тлі океану та красивих пальм. На обличчях Ксенії, Олександра, Елі та Платона сяють усмішки. Вони щасливі, що мають змогу так відпочити, поніжитися на сонечку та насолодитися купанням в океані.



Мішина з Еллертом та дітьми на відпочинку в Домінікані / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Також акторка показала як на пляжі, спершись на зруб дерева, п'є смачний кокос. Вона позувала в бежевому купальнику, який підкреслив принади фігури. Довге розкішне волосся вона зібрала у хвіст зверху, воно було мокре після плавання.

"Крутий день був сьогодні. Щоразу дивуюся, яка красива наша планета, яка дивовижна фантазія у нашого Творця і скільки прекрасних можливостей у нашому просторі. Можу купити в готелі за 3 долари свій улюблений кокос, а можу гнати на квадроциклі берегом Атлантичного океану посеред пальм, зупинятися, збивати кокоси, розбивати їх об каміння та насолоджуватися дарами й нікому нічим не бути зобов'язано. Люблю кожен момент. Дякую кожній секунді", – написала в публікації Мішина.



Ксенія Мішина на пляжі в Домінікані / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної