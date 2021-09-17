Ксенія Мішина показала образ, у якому постала на пост-шоу "Холостячки": вишукане фото

Українська акторка Ксенія Мішина відвідала пост-шоу "Холостячки" "Як вийти заміж". Вона з'явилась на зйомках у вишуканій чорній сукні з накидкою.

Українська акторка та героїня 1 сезону шоу "Холостячка" з'явилась на зйомках пост-шоу проєкту. Його запис вийде одразу після завершення першого випуску "Холостячки-2". У пост-шоу Ксенія Мішина повинна прокоментувати стосунки з Олександром Еллертом.

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Образ Ксенії Мішиної

У студії знаменитість позувала у вишуканому аутфіті. Вона постала перед камерами в чорній мінісукні, що підкреслювала фігуру. Особливою деталлю образу стала накидка в тон з довгими нитками.

Ксенія Мішина поєднала вбрання з темними колготами та босоніжками. Сріблясті сережки-підвіски також вдало доповнили look.

Акторка зібрала волосся у тугий високий хвіст. Візажисти подбали про розкішний макіяж на обличчі. Вони нафарбували повіки синіми тінями й підкреслили губи бежевою матовою помадою.



Ксенія Мішина на пост-шоу "Холостячки" / Фото з інстаграм-сторіз Ксенії Мішиної



Злата Огнєвіч і Ксенія Мішина / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

, вже сьогодні, 17 вересня, вийде перший випуск "Холостячки" зі Златою Огнєвіч. На першій вечірці співачку дивуватимуть стоматолог, ресторатор, каскадер та багато інших чоловіків.

Ведучий шоу Григорій Решетник розповів, що героїні "Холостячок" подекуди схожі. Однак Злата Огнєвіч легше закохується, а також набагато більше любить екстрим, хоч здається стриманою.

Цікаво, що Злата Огнєвіч довго думала над тим, чи брати участь у романтичному проєкті. Адже так їй довелося на 3 місяці відмовитися від творчої діяльності. Однак потім вона вирішила погодитися: "А що, як доля зараз дає мені шанс зустріти любов і стати по-справжньому щасливою?".