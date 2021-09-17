Ксенія Мішина показала образ, у якому постала на пост-шоу "Холостячки": вишукане фото
Джерело:інстаграм Ксенії Мішиної
Українська акторка Ксенія Мішина відвідала пост-шоу "Холостячки" "Як вийти заміж". Вона з'явилась на зйомках у вишуканій чорній сукні з накидкою.
Українська акторка та героїня 1 сезону шоу "Холостячка" з'явилась на зйомках пост-шоу проєкту. Його запис вийде одразу після завершення першого випуску "Холостячки-2". У пост-шоу Ксенія Мішина повинна прокоментувати стосунки з Олександром Еллертом.
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Образ Ксенії Мішиної
У студії знаменитість позувала у вишуканому аутфіті. Вона постала перед камерами в чорній мінісукні, що підкреслювала фігуру. Особливою деталлю образу стала накидка в тон з довгими нитками.
Ксенія Мішина поєднала вбрання з темними колготами та босоніжками. Сріблясті сережки-підвіски також вдало доповнили look.
Акторка зібрала волосся у тугий високий хвіст. Візажисти подбали про розкішний макіяж на обличчі. Вони нафарбували повіки синіми тінями й підкреслили губи бежевою матовою помадою.
Ксенія Мішина на пост-шоу "Холостячки" / Фото з інстаграм-сторіз Ксенії Мішиної
Злата Огнєвіч і Ксенія Мішина / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч
Ведучий шоу Григорій Решетник розповів, що героїні "Холостячок" подекуди схожі. Однак Злата Огнєвіч легше закохується, а також набагато більше любить екстрим, хоч здається стриманою.
Цікаво, що Злата Огнєвіч довго думала над тим, чи брати участь у романтичному проєкті. Адже так їй довелося на 3 місяці відмовитися від творчої діяльності. Однак потім вона вирішила погодитися: "А що, як доля зараз дає мені шанс зустріти любов і стати по-справжньому щасливою?".