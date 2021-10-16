У буденному житті Ксенію Мішину рідко можна побачити у мінісукнях чи на підборах. Вона підбирає вбрання, в яких комфортно почувалась би впродовж насиченого дня. Чого не скажеш про акторку в кадрі. З телеекрана вона засліплює жіночністю і сексуальністю.

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Образ Ксенії Мішиної

За суддівським столом "Україна має талант" зірка постала в яскравому аутфіті. Вона одягла подовжений жакет насичено-рожевого кольору. Під верх прямого крою Мішина не підібрала ані штани, ані спідницю. Так, суддя проєкту блиснула стрункими підтягнутими ніжками.

Аби підкреслити талію, акторка одягла на жакет прозорий корсет чорного кольору. Він прикрашений китицями з блискучого каміння. Ця деталь зробила образ Ксенії Мішиної ще більш сяючим.

Ксенія Мішина у рожевому жакеті та корсеті / Фото з інстаграму акторки

Розкішне волосся акторки hair-стилісти вклали у легкі локони. Візажисти ж зробили макіяж з акцентом на очі – стрілки та накладні вії. З аксесуарів на Мішиній каблучки та сережки-кільця з камінням.

Ксенія Мішина з Євгеном Котом і Сергієм Притулою / Фото з інстаграму акторки

Образи Ксенії Мішиної на "Україна має талант"