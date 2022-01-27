Ксенія Мішина назвала головне місце у придбаній квартирі, без якого не може її уявити

Українська акторка Ксенія Мішина нещодавно придбала квартиру в Києві. Тепер вона робить там ремонт й розповідає про головне й особливе місце у житлі.

Перша "Холостячка" та відома українська акторка Ксенія Мішина займається ремонтом у новій квартирі, яку придбала в Києві. Вона зізналась, що покупка житла була її мрією.

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Ксенія Мішина про ремонт у квартирі

Тепер актриса планує втілювати в життя всі мрії стосовно свого гніздечка, тобто займеться його ремонтом та оформленням.

"Цього чарівного 2022 я почну втілювати в життя всі свої мрії про затишок. Скажу вам, це неймовірно круто, створювати квартиру мрії в усвідомленому віці, коли вже чітко знаєш, що для тебе важливо, що тобі подобається і як ти хочеш почуватися у своєму просторі", – зізналась вона.

Ксенія Мішина розповіла й про особливе місце у своєму житлі. Це її медитаційний куточок.

Знаєте, яким пріоритетом я горіла, ілюструючи свій будинок? Медитаційний куточок. Так, це те магічне місце, без якого я більше не уявляю свого житла… а ще багато всього, про що я поступово вам розповідатиму,

– поділилась зірка.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму зірки

Духовність для Ксенії Мішиної

, знаменитість розповідала, що задумалась про покупку житла після переїзду до Києва. Вона могла дозволити собі будинок, але через незручність вирішила таки зупинитися на квартирі на Лівому березі.

У нещодавньому інтерв'ю Ксенія Мішина розповіла, що займається своїм духовним розвитком. У неї є спеціальний духовний наставник.

"У більшості це робота моя медитаційна, духовна з моїм наставником. Але коли я розумію, що я не можу впоратися, тому що духовність – це більш щось масштабне і щось таке невловиме, то якщо є певна проблема, яка починає дуже сильно розкачувати, з якою ти не можеш впоратися і яка тебе емоційно просто заганяє в тупик, тоді я звертаюсь до послуг психотерапевта", – зізнавалась акторка.

Текст публікації Ксенії Мішиної

Друзі, я вам розповідала, що незабаром я поділюся з вами своїм невеликим, але дуже довгоочікуваним проєктом? Ділюсь! Минулого року я нарешті здійснила свою мрію, до якої йшла довгий час, я купила своє житло.

А цього чарівного 2022 я почну втілювати в життя всі свої мрії про затишок. Скажу вам, це неймовірно круто, створювати квартиру мрії в усвідомленому віці, коли вже чітко знаєш, що для тебе важливо, що тобі подобається і як ти хочеш почуватися у своєму просторі.

Знаєте, яким пріоритетом я горіла, ілюструючи свій будинок? Медитаційний куточок. Так, це те магічне місце, без якого я більше не уявляю свого житла… а ще багато всього, про що я поступово вам розповідатиму.

Загалом побажайте удачі у цьому плаванні! Але я впевнена, що це буде цікава подорож у простір реалізації мрій однієї маленької дівчинки!