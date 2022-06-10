Крутоголов з "Дизель Шоу" розповів, чи працюватимуть у них далі актори з Росії

Телеведучий Єгор Крутоголов, який є учасником гумористичного "Дизель Шоу", якою зараз є доля учасників команди. Адже в проєкті брали участь не лише українці, а й росіяни та білоруси. Щодо деяких Єгор не впевнений у подальшій співпраці.

Крутоголов зізнався, хто з акторів міжнародного колективу виїхав з України. Швидше за все – назавжди. Наразі Єгор не знає, чи збережеться студія у колишньому складі.

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"Все складно. Непроста ситуація для нашого міжнародного колективу. Коли він збереться і в якому складі – це питання, на яке я не маю відповіді. Сергій Писаренко та Женя Нікішин – із Росії. Те, що вони ніколи не підтримували путінську риторику, – це 100 відсотків. Вони нормальні пацани, з якими дружимо вже років 20. Сергій сказав, що залишиться в Україні та хоче продовжувати працювати актором "Дизель Шоу". Має українську сім'ю, будинок під Києвом, до якого, до речі, зайшли орки. Женя зараз у Росії, у нього там діти, батьки. Думаю, йому складно. Мені здається, він залишиться у РФ", – розповів Крутоголов.

Зокрема він поділився думками щодо трьох білорусів – Дмитра Танковича, Євгена Сморигіна і Марії Грицюк.

Щодо Марусі ситуація така: найближчим часом не бачу можливості нашої співпраці – вона в Білорусі і там залишатиметься. А щодо Сморигія та Танковича – то це вже українці,

– констатував Єгор.

Як зараз працює студія "Дизель Шоу"

Також актор поділився, що на початку війни думав, що всю Україну окупують, але коли побачив, як військові дають відсіч, одразу взяв себе в руки та почав працювати.

"Спочатку я не міг упоратися з собою, не міг зрозуміти, що можу робити, а потім, коли вийшов з окупації мій партер – Льоша Бланар (шеф-редактор "Дизель Шоу"), запропонував: "Давай купуватимемо машини". І я так зрадів, що ми чимось можемо допомогти ЗСУ. Студія для цього виділила гроші, яких у мене особисто не було. І ми почали ремонтувати та відправляти на фронт машини", – каже Єгор.

Телеведучий також додав, що вони очікують на систему "Антидрон" для військових, на яку вже зібрали кошти. Її хочуть відправити на Миколаїв – у рідне місто Єгора, де військові мужньо борються з російськими окупантами: "Дуже сподіваємося, що отримаємо і передамо в Миколаїв, моє рідне місто, яке зараз воює. Воюють – мої брати, і в мене стискається серце, коли чую новини звідти. Але Кіма подивишся – відпускає". Варто зазначити, що родом з Миколаєва є й інші учасники студії: Олександр Бережок і Євген Гашенко. Зокрема Яна Глущенко є родом з Мелітополя, який зараз перебуває під окупацією росіян.

Хто входить у склад "Дизель Шоу":