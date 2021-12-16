Кронпринцеса Данії Мері інфікувалась коронавірусом

У спадкоємної принцеси Данії підтвердили коронавірус. Мері перебуває на самоізоляції.

Спадкоємна принцеса Данії Мері отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Про це повідомили на офіційному сайті королівської родини.

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Її Королівська Високість наслідна принцеса сьогодні, в середу, 15 грудня 2021 року, отримала позитивний результат на COVID-19,

– повідомили представники родини.

Стало відомо, що принцеса Мері перебуває на самоізоляції у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі.

Решта членів родини почуваються добре, у них коронавірусну інфекцію не виявили.



Принцеса Мері / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Хто з членів королівських сімей перехворів на коронавірус