Крок до примирення: принц Чарльз вперше за довгий час позитивно висловився про принца Гаррі

Син Єлизавети II принц Чарльз опублікував есе на тему екології. У ньому він пригадав про своїх синів та вперше за довгий час позитивно прокоментував діяльність принца Гаррі.

Конфлікт між британською королівською родиною та подружжям принца Гаррі та Меган Маркл так і не вирішився. Та, схоже, принц Чарльз зробив перші кроки для його подолання.

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Принц Чарльз похвалив сина

Син королеви Єлизавети II опублікував есе, в якому висловився про кліматичні зміни. Він описав низку екологічних проблем та похвально висловився про діяльність синів.

"Як батько, я пишаюся тим, що мої сини усвідомили цю загрозу. Нещодавно мій старший син Вільям заснував престижну премію Earthshot, щоб стимулювати зміни й допомогти відновити нашу планету протягом наступних 10 років. А мій молодший син Гаррі завжди наголошував на впливі зміни клімату, особливо щодо Африки, і присвятив цьому свою благодійну діяльність, – підкреслив принц Чарльз.

Це вперше за довгий час принц Чарльз публічно висловився про свого молодшого сина, тим паче у позитивному контексті. ЗМІ вважають, що це чималий крок для примирення родини.

Складні стосунки у королівській родині