Крок до примирення: принц Чарльз вперше за довгий час позитивно висловився про принца Гаррі
Джерело:Newsweek
Син Єлизавети II принц Чарльз опублікував есе на тему екології. У ньому він пригадав про своїх синів та вперше за довгий час позитивно прокоментував діяльність принца Гаррі.
Конфлікт між британською королівською родиною та подружжям принца Гаррі та Меган Маркл так і не вирішився. Та, схоже, принц Чарльз зробив перші кроки для його подолання.
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Принц Чарльз похвалив сина
Син королеви Єлизавети II опублікував есе, в якому висловився про кліматичні зміни. Він описав низку екологічних проблем та похвально висловився про діяльність синів.
"Як батько, я пишаюся тим, що мої сини усвідомили цю загрозу. Нещодавно мій старший син Вільям заснував престижну премію Earthshot, щоб стимулювати зміни й допомогти відновити нашу планету протягом наступних 10 років. А мій молодший син Гаррі завжди наголошував на впливі зміни клімату, особливо щодо Африки, і присвятив цьому свою благодійну діяльність, – підкреслив принц Чарльз.
Це вперше за довгий час принц Чарльз публічно висловився про свого молодшого сина, тим паче у позитивному контексті. ЗМІ вважають, що це чималий крок для примирення родини.
Складні стосунки у королівській родині
- Принц Гаррі став віддалятися від батька принца Чарльза та брата Вільяма насамперед через те, що не захотів залишатися членом монаршої родини.
- Все лиш погіршило скандальне інтерв'ю для Опри Вінфрі, де Гаррі та Меган у негативному тоні говорили про сім'ю. До того ж вони заявили про расизм: підозрюють, що колір шкіри Арчі обговорював саме принц Чарльз.
- Принц Гаррі давав й ще одне інтерв'ю, у якому засуджував королівську сім'ю за її методи виховання й те, що його постійно ігнорували.