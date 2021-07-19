Крістен Стюарт та сценаристка Ділан Мейєр одружилися, – ЗМІ

Відома американська акторка Крістен Стюарт вийшла заміж за свою кохану Ділан Мейєр. Так вважає західна преса, адже нещодавно пару підловили папараці. На безіменних пальцях обох було видно однакові обручки.

Майже 2 роки тривають романтичні стосунки між зіркою "Сутінків" Крістен Стюарт та сценаристкою Ділан Мейєр. Тепер мережа гуде новиною про ймовірне весілля пари, яке могло відбутися таємно від усіх.

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Крістен Стюарт з коханою побачили з обручками

Папараці сфотографували пару в одному з аеропортів Лос-Анджелеса. Закохані на безіменних пальцях мали однакові каблучки – схожі на весільні. Примітно, що і Крістен, і Ділан носять прикрасу на лівій руці.

Та самі зірки не коментують жодних новин. До того ж вони рідко розповідають про особисте життя та стосунки. Ділан Мейєр іноді публікує спільні романтичні фото з коханою.

Що відомо про роман Крістен Стюарт та Ділан Мейєр