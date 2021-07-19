Крістен Стюарт та сценаристка Ділан Мейєр одружилися, – ЗМІ
Джерело:Mirror
Відома американська акторка Крістен Стюарт вийшла заміж за свою кохану Ділан Мейєр. Так вважає західна преса, адже нещодавно пару підловили папараці. На безіменних пальцях обох було видно однакові обручки.
Майже 2 роки тривають романтичні стосунки між зіркою "Сутінків" Крістен Стюарт та сценаристкою Ділан Мейєр. Тепер мережа гуде новиною про ймовірне весілля пари, яке могло відбутися таємно від усіх.
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Крістен Стюарт з коханою побачили з обручками
Папараці сфотографували пару в одному з аеропортів Лос-Анджелеса. Закохані на безіменних пальцях мали однакові каблучки – схожі на весільні. Примітно, що і Крістен, і Ділан носять прикрасу на лівій руці.
Та самі зірки не коментують жодних новин. До того ж вони рідко розповідають про особисте життя та стосунки. Ділан Мейєр іноді публікує спільні романтичні фото з коханою.
Що відомо про роман Крістен Стюарт та Ділан Мейєр
- Американська акторка зустрічалась з колегою Робертом Паттінсоном, а згодом приховано зі своєю асистенткою. У 2016 році вона здійснила камінг-аут, оголосивши про свою бісексуальність. Тоді Крістен Стюарт перестала приховувати романи з дівчатами.
- Зірка 6 років була знайома з Ділан Мейєр, однак почуття зародилися лише завдяки вечірці спільних друзів. Стосунки закрутилися у серпні 2019 року, після розриву з новозеландською моделлю Стеллою Максвелл. Журналісти помітили пару за поцілунком.
- У листопаді Крістен Стюарт офіційно підтвердила стосунки, а також зізналася, що готова до одруження. "Я хочу ставитися до цього з розумом, але вважаю, що хороші речі відбуваються швидко", – сказала тоді акторка. Ймовірно, плани знаменитості здійснилися.