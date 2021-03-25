Я не навчилась блокувати негатив, – Кріссі Тейген видалила акаунт у твітері

Успішна американська модель Кріссі Тейген попрощалась з 14-мільйонною аудиторією та видалила акаунт у твітері. Своє рішення зірка пояснила тим, що її сторінка почала грати більш негативну роль, аніж позитивну.

Знаменита американська модель і телезірка Кріссі Тейген днями приголомшила шанувальників. Вона видалила акаунт у твітері, попрощавшись із цією соціальною мережею. Так модель втратила 14 мільйонів підписників.

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Кріссі Тейген покинула твітер

Модель опублікувала кілька дописів перед тим, як видалити свою особисту сторінку. Вона подякувала прихильників за підтримку, але наголосила, що їй пора прощатися з 14-мільйонною аудиторією.

Більш як 10 років ви були моїм світом. Чесно кажучи, я багато чим зобов'язана тому, що ми тут створили. Я дійсно вважаю багатьох з вас своїми справжніми друзями. Але мені пора прощатися,

– написала зірка.

Кріссі Тейген назвала головну причину, чому вона вирішила так несподівано покинути соціальну мережу: "Аккаунт став грати більше негативну, ніж позитивну роль в житті, і я думаю, що зараз дуже вдалий час щось зупинити".

Також знаменитість додала, що час, який вона проводила в Інтернеті, дуже її травмував. За весь період, за словами моделі, вона все ще не навчилась "блокувати негатив". Кріссі Тейген зізналась, що вона намагалась усім подобатися та боялась когось розсердити. Саме тому зірка стала такою людиною, якою не є насправді.

Однак Кріссі наголосила, що поки що вона не планує покидати інстаграм. Там її аудиторія налічує 34 мільйони підписників.