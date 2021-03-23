Відома американська модель Кріссі Тейген поступово відновлюється після викидня, тому все частіше ділиться пікантними кадрами. Днями зірка оприлюднила фото у самій лише блузці.

35-річна американська модель та дружина співака Джона Ледженда часто ділиться сміливими кадрами зі своїми прихильниками. Вона демонструє стильні образи не тільки на світських виходах, а й у повсякденному житті.

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Зухвалі фото Кріссі Тейген

Модель й телезірка вирішила влаштувати відверту фотосесію в одній з кімнат будинку. Вона постала перед камерою у яскравій рожевій блузці з квітковим принтом та надзвичайно об'ємними рукавами. Блузку Кріссі Тейген вирішила одягнути як мінісукню, підкресливши стрункі ніжки. Також вона доповнила образ широким білим ременем, що закцентував на витонченій фігурі.

Знаменитість поєднала вбрання із бежевими босоніжками на невисоких підборах. Сміливий аутфіт вдало довершив лаконічний чорний клатч. Спекотності кадрам додавав грайливий погляд Кріссі в об'єктив.

Тейген розпустила волосся та вклала його голлівудськими локонами. На обличчі модель зробила гарний макіяж. Вона підкреслила очі тінями й стрілками, а губи нафарбувала рожевою глянцевою помадою.



Кріссі Тейген / Фото з інстаграму Кріссі Тейген



Кріссі Тейген / Фото з інстаграму Кріссі Тейген