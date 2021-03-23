Известная американская модель Крисси Тейген постепенно восстанавливается после выкидыша, поэтому все чаще делится пикантными кадрами. На днях звезда обнародовала фото в одной блузке.

35-летняя американская модель и жена певца Джона Ледженда часто делится смелыми кадрами со своими поклонниками. Она демонстрирует стильные образы не только на светских выходах, но и в повседневной жизни.

Смотрите также Крисси Тейген с обнаженной грудью позировала рядом с 2-летним сыном: дерзкое фото топлес

Дерзкие фото Крисси Тейген

Модель и телезвезда решила устроить откровенную фотосессию в одной из комнат дома. Она предстала перед камерой в яркой розовой блузке с цветочным принтом и объемными рукавами. Блузку Крисси Тейген решила надеть как миниюбку, подчеркнув стройные ножки. Также она дополнила образ широким белым ремнем, который акцентировал на изящной фигуре.

Знаменитость соединила наряды с бежевыми босоножками на невысоких каблуках. Смелый аутфит удачно довершил лаконичный черный клатч. Жаркости кадрам добавлял игривый взгляд Крисси в объектив.

Тейген распустила волосы и уложила их голливудскими локонами. На лице модель сделала красивый макияж. Она подчеркнула глаза тенями и стрелками, а губы накрасила розовой глянцевой помадой.



Крисси Тейген / Фото из инстаграма Крисси Тейген



Крисси Тейген / Фото из инстаграма Крисси Тейген