Кріштіану Роналду з коханою дізнались стать майбутньої двійні: радісне відео біля ялинки

Португальський футболіст Кріштіану Роналду зовсім скоро вп'яте стане батьком. Він очікує на появу двійні від своєї коханої Джорджини Родрігес. Напередодні вони дізнались, що у них народяться двійнята хлопчик та дівчинка.

Дізнатись стать майбутніх малюків пара вирішила в домашній атмосфері біля різдвяної ялинки. Діти футболіста – Кріштіано, Алана, Єва і Матео – тримали в руках чорні кульки, наповнені рожевими і блакитними стрічками. Під сигнал вони одночасно їх пробили та побачили різноколірний серпантин.

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Діти були вражені дійством і тішились появі майбутніх братика і сестрички.

Де життя починається, а кохання ніколи не закінчується. Благословенні,

– написали у своєму дописі Кріштіану та Джорджина.

У коментарях їх почали вітати тисячі людей та колег Роналду з майбутнім поповненням. Пологи жінки відбудуться у першій половині 2022 року.



Джорджина Родрігес з дітьми / Фото з інстаграму моделі

​До слова Мати Кріштіану Роналду радить синові не одружуватися з Джорджиною Родрігес, – ЗМІ

Що відомо про сім'ю Роналду