Буде складно всім, – мати Кім Кардашян вперше прокоментувала розлучення доньки з Каньє Вестом

У лютому світська левиця Кім Кардашян офіційно подала на розлучення з Каньє Вестом після шести років шлюбу. Мати зірки Кріс Дженнер вперше прокоментувала розрив доньки з репером. Для телеведучої головне, щоб як онуки, так і колишні закохані були щасливі.

Вже понад пів року в пресі не вщухають чутки про розлучення Каньє Веста та Кім Кардашян. Попри те, що шлюб голлівудської пари дав тріщину вже давно, на офіційне розірвання союзу світська левиця наважилася лише місяць тому. Першою мовчання порушила сама Кім, заявивши, що 2020 рік був справді складним, а слідом за нею висловилася знаменита матуся Кріс Дженнер.

Варто знати Це був складний рік, – Кім Кардашян дала перше інтерв'ю після заяви про розлучення з Вестом

Кріс Дженнер про розлучення Кім Кардашян з Каньє Вестом

Як і донька, 65-річна медійна персона не стала вдаватися до конкретики та ділитися особистими переживаннями. Зірка реаліті "Сімейство Кардашян" запевнила, що шлюборозлучний процес Кім Кардашян з Каньє Вестом важко переносить вся їхня велика родина. Вона додала, головне для неї як мами та бабусі – щастя чотирьох онуків, доньки та колишнього зятя.

Я думаю, що подібна ситуація буде складною для всіх. До того ж у них багато спільних дітей. У нашій родині прекрасно те, що ми всі дуже любимо і підтримуємо одне одного. Тому все, чого я хочу, щоб ці двоє були щасливі. І щоб їх діти були щасливі теж,

– поділилась Кріс Дженнер.



Кріс Дженнер з Кім Кардашян і Каньє Вестом / Фото Instagram / @krisjenner

Знаменитість прагне, щоб в їхній сім'ї панувала лише любов і вдячність одне до одного. Однак, схоже, всі пережиті суперечки та конфлікти публіка невдовзі побачить у фінальному сезоні телешоу "Сімейство Кардашян". Сама Кріс Дженнер не стала відкривати карти та заявила, що не знає, чи стане розлучення Кім і Каньє головною темою нового епізоду реаліті. Однак вона переконана, що донька воліє залишити особисту драму поза кадром.

"Я думаю, що це приватний час для них. Кім хотіла розібратися з цим всім зі своєю сім'єю. Коли вона відчує, я впевнена, що вона скаже те, що їй потрібно сказати", – зауважила Кріс Дженнер.

Варто додати, що стосунки Кріс Дженнер та Каньє Веста не були ідеальними. Після його заяв про намір Кім зробити аборт, коли вона була вагітна первістком Норт, дружина та теща Кріс Дженнер відмовилися з ним спілкуватися. Тоді репер оголосив, що два роки вимагає розлучення з Кім Кардашян.