Просто свято якесь, – Огнєвіч, Осадча та інші з гумором реагують на вибухи на Кримському мосту

Вночі 17 липня на Кримському мосту було чутно серію вибухів. Сьогодні – це одна з головних тем для обговорення, зокрема й серед українських зірок.

У мережі активно обговорюють сьогоднішні нічні вибухи на Кримському мосту. Українські зірки реагують на новини з гумором, пише 24 Канал.

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Злата Огнєвіч

Співачка зняла гумористичне відео, де пожартувала про "родичів з Криму", які сповістили "сумну новину" про вибухи на мосту.

Ранок починається не з кави. Слава нашим героям! Слава Україні,

– написала Злата.

Катя Осадча поширила жартівливий твіт про зруйнований міст. "Слава Україні! Слава ЗСУ!".



Зіркові реакції / Фото з інстаграм-сторіз

MamaRika опублікувала допис, як в СБУ поглузували з окупантів через "бавовну" на Кримському мосту.

Просто свято якесь, а не ранок,

– написала зірка.



Зіркові реакції / Фото з інстаграм-сторіз

Христина Решетник процитувала слова СБУ та показала наслідки вибуху на Кримському мосту. Автомобільне сполучення там зараз немає – росіянам пропонують скористатися об'їздними шляхами.



Зіркові реакції / Фото з інстаграм-сторіз

Леся Нікітюк подякувала за гарний ранок ЗСУ. "Бобрий ранок, незламна нація. Дякуємо Силам оборони за вихідні, продовжуємо донатити та працювати".



Зіркові реакції / Фото з інстаграм-сторіз

"Ранок може бути добрим. Свято наближається", – лаконічно висловився Решетник.



Зіркові реакції / Фото з інстаграм-сторіз

Ектор Хіменес-Браво посміявся з росіян, які живуть в окупованому Криму, та зустріли "недобрий ранок".



Зіркові реакції / Фото з інстаграм-сторіз

Що сталося на Кримському мосту