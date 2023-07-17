В сети активно обсуждают сегодняшние ночные взрывы на Крымском мосту. Украинские звезды реагируют на новости с юмором, пишет 24 Канал.
Смотрите также На Крымском мосту "чрезвычайное событие": свидетели слышали взрывы, движение закрыто
Злата Огневич
Певица сняла юмористическое видео, где пошутила о "родственниках из Крыма", которые известили "печальную новость" о взрывах на мосту.
Утро начинается не с кофе. Слава нашим героям! Слава Украине,
– написала Злата.
Катя Осадчая распространила шутливый твит о разрушенном мосте. "Слава Украине! Слава ВСУ!".
Звездные реакции / Фото с инстаграм-сториз
МamaRika опубликовала сообщение, как в СБУ посмеялись над оккупантами из-за "хлопка" на Крымском мосту.
Просто праздник какой-то, а не утро,
– написала звезда.
Звездные реакции / Фото с инстаграм-сториз
Кристина Решетник процитировала слова СБУ и показала последствия взрыва на Крымском мосту. Автомобильных связей там сейчас нет – россиянам предлагают воспользоваться объездными путями.
Звездные реакции / Фото с инстаграм-сториз
Леся Никитюк поблагодарила за хорошее утро ВСУ. "Боброе утро, несгибаемая нация. Спасибо Силам обороны за выходные, продолжаем донатить и работать".
Звездные реакции / Фото с инстаграм-сториз
"Утро может быть хорошим. Праздник приближается", – лаконично выразился Решетник.
Звездные реакции / Фото с инстаграм-сториз
Эктор Хименес-Браво посмеялся над россиянами, которые живут в оккупированном Крыму, и встретили "недоброе утро".
Звездные реакции / Фото с инстаграм-сториз
Что произошло на Крымском мосту
- Местные жители временно оккупированного Крыма услышали несколько взрывов на незаконно построенном мосту – это произошло ночью, примерно в 3 часа.
- Оккупационные власти назвали взрывы "чрезвычайным событием" и посоветовали ехать не через Крымский мост, а временно оккупированные территории Украины. Там образовались пробки.
- Как сообщают очевидцы, повреждения моста более заметны – рухнул пролет, плита съехала вниз, вывернутый отбойник. Хотя российские сенаторы и Аксенов говорят только о "повреждении дорожного полотна".
- Пропагандисты обвиняют Украину и говорят, что взрывы вызвали подводные беспилотники. Источники в Службе безопасности Украины утверждают, что атака на Крымский мост – часть удачной спецоперации СБУ и военно-морских сил. Украинская разведка сообщила, что взрывы на мосту приведут к оккупантам проблемы с логистикой.