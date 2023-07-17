У мережі активно обговорюють сьогоднішні нічні вибухи на Кримському мосту. Українські зірки реагують на новини з гумором, пише 24 Канал.
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Злата Огнєвіч
Співачка зняла гумористичне відео, де пожартувала про "родичів з Криму", які сповістили "сумну новину" про вибухи на мосту.
Ранок починається не з кави. Слава нашим героям! Слава Україні,
– написала Злата.
Катя Осадча поширила жартівливий твіт про зруйнований міст. "Слава Україні! Слава ЗСУ!".
Зіркові реакції / Фото з інстаграм-сторіз
MamaRika опублікувала допис, як в СБУ поглузували з окупантів через "бавовну" на Кримському мосту.
Просто свято якесь, а не ранок,
– написала зірка.
Зіркові реакції / Фото з інстаграм-сторіз
Христина Решетник процитувала слова СБУ та показала наслідки вибуху на Кримському мосту. Автомобільне сполучення там зараз немає – росіянам пропонують скористатися об'їздними шляхами.
Зіркові реакції / Фото з інстаграм-сторіз
Леся Нікітюк подякувала за гарний ранок ЗСУ. "Бобрий ранок, незламна нація. Дякуємо Силам оборони за вихідні, продовжуємо донатити та працювати".
Зіркові реакції / Фото з інстаграм-сторіз
"Ранок може бути добрим. Свято наближається", – лаконічно висловився Решетник.
Зіркові реакції / Фото з інстаграм-сторіз
Ектор Хіменес-Браво посміявся з росіян, які живуть в окупованому Криму, та зустріли "недобрий ранок".
Зіркові реакції / Фото з інстаграм-сторіз
Що сталося на Кримському мосту
- Місцеві мешканці тимчасово окупованого Криму почули кілька вибухів на мосту (що незаконно побудований) – це сталося вночі, приблизно о 3 годині.
- Окупаційна влада назвала вибухи "надзвичайною подією" та порадила їхати не через Кримський міст, а тимчасово окуповані території України. Там утворилися затори.
- Як повідомляють очевидці, пошкодження моста більш як помітні – звалився проліт, плита з'їхала вниз, вивернутий відбійник. Хоч російські сенатори та Аксьонов кажуть лише про "пошкодження дорожнього полотна".
- Пропагандисти звинувачують Україну та кажуть, нібито вибухи спричинили підводні безпілотники. Джерела у Службі безпеки України стверджують, що атака на Кримський міст – це частина вдалої спецоперації СБУ та військово-морських сил. Українська розвідка повідомила, що вибухи на мосту спричинять в окупантів проблеми з логістикою.