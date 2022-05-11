"Кричіть, не забувайте і не зупиняйтесь": Злата Огнєвіч вкотре закликала врятувати маріупольців

Співачка Злата Огнєвіч опублікувала в мережі моторошні кадри з підземелля "Азовсталі", які вже розлетілися мережею. Артистка вкотре закликала врятувати захисників Маріуполя, адже вони вже тривалий час перебувають у нелюдських умовах.

Артистка вже не вперше звертається до світової спільноти. Цього разу вона наголосила на необхідності процедури екстракції – вивозу українських військових і поранених на територію третьої країни.

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Злата Огнєвіч про захисників Маріуполя

У мережі артистка опублікувала фото, які зробив один з захисників Маріуполя. Злата закликала подивитися в очі наших воїнів, де багато болі та відчаю. Але зовсім немає страху, бо люди, які здатні на такі подвиги, не мають страху: "Герої, які зробили неможливе, щоб відтягти на себе переважаючі сили противника, давши змогу Україні виграти такий дорогоцінний час на війні! Вони мінімум заслуговують на порятунок від цієї самої країни, а максимум – на довічну шану серед майбутніх поколінь".

І коли ви кажете, що стомилися від поганих новин, війни, п'ючи каву десь в глибокому тилу, згадайте ось цих хлопців, що гниють зараз від ран, без ліків і належних умов в підземеллі "Азовсталі",

– наголосила Огнєвіч.

Виконавиця закликала згадати хлопців, які з голими руками йдуть на танки і щодня винищують ворогів. У повній блокаді вони продовжують обороняти Україну, бо любов до рідної країни сильніша, ніж любов до життя. Ситуація погіршується щодня. Хлопці перебувають у справжньому пеклі.

Згадайте про них всіх, кричіть, не забувайте і не зупиняйтесь,

– закликала виконавиця.

Злата попросила всіх підписати петицію щодо процедури екстракції військового гарнізону та поранених з територію заводу "Азовсталь" на територію третьої країни. Згідно з цією процедурою, вони будуть перебувати на території третьої країни до закінчення війни. Необхідно максимально розголошувати цю інформацію, адже в наших захисників залишилось дуже мало часу.

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