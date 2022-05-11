Артистка уже не в первый раз обращается к мировому сообществу. В этот раз она отметила необходимость процедуры экстракции – вывоза украинских военных и раненых на территорию третьей страны.

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Злата Огневич о защитниках Мариуполя

В сети артистка опубликовала фото, сделанные одним из защитников Мариуполя. Злата призвала посмотреть в глаза наших воинов, где много боли и отчаяния. Но совсем нет страха, потому что люди, способные на такие подвиги, не имеют страха: "Герои, которые сделали невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника, дав Украине возможность выиграть такое драгоценное время на войне! Они минимум заслуживают спасения от этой самой страны, а максимум – пожизненное уважение среди будущих поколений".

И когда вы говорите, что устали от плохих новостей, войны, пья кофе где-то в глубоком тылу, вспомните вот этих гниющих сейчас от ран парней, без лекарств и надлежащих условий в подземелье "Азовстали",

– подчеркнула Огневич.

Исполнительница призвала вспомнить ребят, которые с голыми руками идут на танки и ежедневно истребляют врагов. В полной блокаде они продолжают защищать Украину, потому что любовь к родной стране сильнее любви к жизни. Ситуация усугубляется каждый день. Ребята находятся в настоящем аду.

Вспомните о них всех, кричите, не забывайте и не останавливайтесь,

– призвала исполнительница.

Злата попросила всех подписать петицию по процедуре экстракции военного гарнизона и раненых с территории завода "Азовсталь" на территорию третьей страны. Согласно этой процедуре, они будут находиться на территории третьей страны до окончания войны. Необходимо максимально разглашать эту информацию, ведь у наших защитников осталось мало времени.

Для просмотра всех фото листайте справа: