"Красиво і чарівно": Анна Неплях побувала на побаченні з бойфрендом у Парижі
Джерело:інстаграм Анни Неплях
"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях відправилась до Парижу. Цього разу вона там побувала не сама, а з бойфрендом.
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях відпочиває у Парижі. Вона показала, як сходила на побачення з бойфрендом.
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Анна Неплях у Парижі
"Міс Україна Всесвіт" розповіла, що вперше спілкувалась з бойфрендом 14 лютого відеозвязком. У ході бесіди пара вирішила гайнути до романтичного Парижа.
Говорили про все, пили вино, а потім він ще й співав мені під гітару свої пісні. І вже у процесі мені захотілося з ним до Парижа, а він неначе прочитав мої думки та озвучив їх,
– поділилась Анна Неплях.
"Від першої хвилини нашого спілкування ми були відвертими одне з одним. Найчарівнішим було те, що поруч з ним я відчула неймовірний спокій і водночас бурю позитивних емоцій", – додала вона.
Анна Неплях показала, як пройшло перше невіртуальне побачення з бойфрендом у Парижі. Пара ходила до ресторану, відвідувала бутики та гуляла вулицями.
Анна Неплях у Парижі / Фото з інстаграму Анни Неплях
Анна Неплях у Парижі / Фото з інстаграму Анни Неплях
Анна Неплях у Парижі / Фото з інстаграму Анни Неплях
Анна Неплях у Парижі / Фото з інстаграму Анни Неплях
Анна Неплях на побаченні з бойфрендом, для перегляду роликів гортайте праворуч / Відео з інстаграму Неплях
Шанувальники активно коментують кожен допис Анни Неплях. Цього разу вони також поділилися враженнями від нових романтичних кадрів:
- "Бачу красу та щастя";
- "Я така рада за вас";
- "Ох, як красиво і чарівно";
- "Ось кого треба було знімати в "Емілі в Парижі". Яка красива і стильна україночка";
- "В очах з легкістю можна прочитати щастя";
- "Дівчино, ви народжені для Парижа".