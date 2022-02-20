"Красиво і чарівно": Анна Неплях побувала на побаченні з бойфрендом у Парижі

"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях відправилась до Парижу. Цього разу вона там побувала не сама, а з бойфрендом.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях відпочиває у Парижі. Вона показала, як сходила на побачення з бойфрендом.

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Анна Неплях у Парижі

"Міс Україна Всесвіт" розповіла, що вперше спілкувалась з бойфрендом 14 лютого відеозвязком. У ході бесіди пара вирішила гайнути до романтичного Парижа.

Говорили про все, пили вино, а потім він ще й співав мені під гітару свої пісні. І вже у процесі мені захотілося з ним до Парижа, а він неначе прочитав мої думки та озвучив їх,

– поділилась Анна Неплях.

"Від першої хвилини нашого спілкування ми були відвертими одне з одним. Найчарівнішим було те, що поруч з ним я відчула неймовірний спокій і водночас бурю позитивних емоцій", – додала вона.

Анна Неплях показала, як пройшло перше невіртуальне побачення з бойфрендом у Парижі. Пара ходила до ресторану, відвідувала бутики та гуляла вулицями.



Анна Неплях у Парижі / Фото з інстаграму Анни Неплях



Анна Неплях у Парижі / Фото з інстаграму Анни Неплях



Анна Неплях у Парижі / Фото з інстаграму Анни Неплях



Анна Неплях у Парижі / Фото з інстаграму Анни Неплях

Анна Неплях на побаченні з бойфрендом, для перегляду роликів гортайте праворуч / Відео з інстаграму Неплях

Шанувальники активно коментують кожен допис Анни Неплях. Цього разу вони також поділилися враженнями від нових романтичних кадрів: