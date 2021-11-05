"Красива й жіночна": у мережі реагують на фото Юлії Саніної без макіяжу
Джерело:інстаграм Юлії Саніної
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з'являється перед фанами у неймовірних образах з ефектним гримом. Однак вона не соромиться показувати себе справжньою. Її фото без макіяжу сколихнуло мережу.
На гастролі з гуртом The Hardkiss їздить професійний візажист і стиліст, який перевтілює Юлія Саніну то у фатальну білявку, то в рудоволосу бестію. Однак у житті вона фарбується рідко. Своє ранкове фото зірка опублікувала в інстаграм-профілі, за яким слідкує майже 700 тисяч користувачів.
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31-річна Юлія Саніна позувала у вітальні в домашньому вбранні. На ній верблюжий светр у рубчик, який приховував струнку підтягнуту фігуру. Довге волосся вона зібрала у високий пучок, а обличчя залишила без макіяжу.
Юлія Саніна без макіяжу / Фото з інстаграму фронтвумен The Hardkiss
Витончена зовнішність Юлії Саніної викликала сотні реакцій фанів. Вони засипали її компліментами:
- "Така як є. Хотілося б частіше бачити вас такою";
- "Неймовірно красива й жіночна, захват";
- "Така красива";
- "Юлю, яка ж ви чудова";
- "Ви така гарна без макіяжу".
Останні сценічні образи Юлії Саніної:
- у гастрольному турі фронтвумен The Hardkiss приміряла look у стилі "Матриці" – футболку відтінку какао та шкіряний тренч з акцентними плечима;
- на конкурсі краси "Міс Україна" 2021 артистка була в топі з сотнями булавок, який позичила у колеги Слави Камінської.