24-річна донька Анастасії Заворотнюк, Анна, вдруге порушила мовчання і розповіла про залаштунки її приватного життя. Дівчина розповіла, що їй постійно пропонують гроші за участь в шоу та інтерв'ю, аби та розповіла щось про хвору на рак акторку.

Публікацію-зізнання Анна Стрюкова залишила у своєму інстаграмі. Його вона присвятила матері Анастасії Заворотнюк, яка останні 2 роки бореться із раком головного мозку.

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Донька Заворотнюк розповіла про маму

За її словами, весь біль від того, що переживає вона та її сім'я, допомагає психолог. Без нього вона би не змогла написати подібний допис та справитись із тим, що їй або пропонують розказати що завгодно про маму, або звинувачують у брехні щодо хвороби.

Останні два роки були найважчими в моєму житті. Будь-яка людина, яка коли-небудь стикалася із серйозною хворобою дуже близької людини, зрозуміє мене зараз. Мені неймовірно важко, але я не хочу, щоб мене жаліли,

– наголосила Анна.

Вона додала, що їй набридли дзвінки журналістів та повідомлення людей, які пишуть: "У тебе ж все в порядку, ви вигадали хворобу, вистарчить піаритися". Вона також втомилась від нескінченних запрошень на програми, шоу, а також пропозиції заплатити їй багато грошей за інтерв'ю.

"Навіть після своєї відмови я відчуваю весь цей бруд на собі. Я занадто сильно люблю і поважаю свою маму, щоб піти розповідати про такі речі. Це та тема, де ти навіть боїшся колихати повітря, а не те щоб сурмити про це, в подробицях, на всю країну. Тому я ніколи не підіймаю цю тему… Моя мама дуже публічна людина, вона суперзірка і звичайно цього не уникнути. Але мені кожен раз боляче", – поділилась донька Заворотнюк.

Анна Стрюкова зізналась, що це її біль, який вона проживає щодня і щохвилини, і він нікуди не дівається. "Величезна діра в грудях. Вона стає то меншою, то заполоняє все тіло", – константувала дівчина. Окрім допису, вона прикріпила фото з 2017 року, де щасливо усміхається разом з мамою Анастасією у салоні автомобіля.

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