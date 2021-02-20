Каждый раз больно, – дочь Заворотнюк о том, как ей предлагают деньги за интервью о больной маме
24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, во второй раз нарушила молчание и рассказала о закулисье ее частной жизни. Девушка рассказала, что ей постоянно предлагают деньги за участие в шоу и интервью, чтобы та рассказала что-то о больной раком актрисе.
Источник:инстаграм Анны Стрюковой
Публикацию-признание Анна Стрюкова оставила в своем инстаграме. Его она посвятила матери Анастасии Заворотнюк, которая последние 2 года борется с раком головного мозга.
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Дочь Заворотнюк рассказала о маме
По ее словам, всю боль от того, что переживает она и ее семья, помогает психолог. Без него она бы не смогла написать подобное сообщение и справиться с тем, что ей или предлагают рассказать что угодно про маму, либо обвиняют во лжи относительно болезни.
Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, который когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели,
– подчеркнула Анна.
Она добавила, что ей надоели звонки журналистов и сообщения людей, которые пишут: "У тебя же все в порядке, вы придумали болезнь, хватит пиариться". Она также устала от бесконечных приглашений на программы, шоу, а также предложений заплатить ей много денег за интервью.
"Даже после своего отказа я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то, чтобы трубить об этом, в подробностях, на всю страну. Поэтому я никогда не поднимаю эту тему... Моя мама очень публичный человек, она суперзвезда и конечно этого не избежать. Но мне каждый раз больно", – поделилась дочь Заворотнюк.
Анна Стрюкова призналась, что это ее боль, которую она проживает ежедневно и ежеминутно, и она никуда не девается. "Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело", – констатировала девушка. Кроме публикации, она прикрепила фото с 2017 года, где счастливо улыбается вместе с мамой Анастасией в салоне автомобиля.
Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк?
- В сентябре 2019-го появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с диагнозом "злокачественная опухоль головного мозга четвертой стадии".
- Долгое время семья Заворотнюк не комментировала здоровье женщины, однако в мае 2020-го врачи подтвердили опасения фанатов.
- В сети распространялось немало слухов о ее пожизненном параличе, однако семья актрисы все опровергала.
- Сейчас женщина находится в состоянии ремиссии и находится дома в кругу семьи.
- Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря популярному на территории СНГ сериалу "Моя прекрасная няня". Несмотря на то, что актриса родом из Украины, много лет она живет и работает в России в Москве. Она также входит в базу "Миротворца" из-за незаконной гастрольной деятельности на территории оккупированного Россией Крыма летом 2017 года.
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