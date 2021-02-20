24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, во второй раз нарушила молчание и рассказала о закулисье ее частной жизни. Девушка рассказала, что ей постоянно предлагают деньги за участие в шоу и интервью, чтобы та рассказала что-то о больной раком актрисе.

Публикацию-признание Анна Стрюкова оставила в своем инстаграме. Его она посвятила матери Анастасии Заворотнюк, которая последние 2 года борется с раком головного мозга.

К теме Дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии здоровья матери

Дочь Заворотнюк рассказала о маме

По ее словам, всю боль от того, что переживает она и ее семья, помогает психолог. Без него она бы не смогла написать подобное сообщение и справиться с тем, что ей или предлагают рассказать что угодно про маму, либо обвиняют во лжи относительно болезни.

Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, который когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели,

– подчеркнула Анна.

Она добавила, что ей надоели звонки журналистов и сообщения людей, которые пишут: "У тебя же все в порядке, вы придумали болезнь, хватит пиариться". Она также устала от бесконечных приглашений на программы, шоу, а также предложений заплатить ей много денег за интервью.

"Даже после своего отказа я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то, чтобы трубить об этом, в подробностях, на всю страну. Поэтому я никогда не поднимаю эту тему... Моя мама очень публичный человек, она суперзвезда и конечно этого не избежать. Но мне каждый раз больно", – поделилась дочь Заворотнюк.

Анна Стрюкова призналась, что это ее боль, которую она проживает ежедневно и ежеминутно, и она никуда не девается. "Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело", – констатировала девушка. Кроме публикации, она прикрепила фото с 2017 года, где счастливо улыбается вместе с мамой Анастасией в салоне автомобиля.

Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк?