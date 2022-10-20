Не мав документів і був зіркою "Голосу": що відомо про Козака Сіромаху, який співатиме з Kalush

Музичний лейбл ENKO повідомив про приєднання нового співака. Це Козак Сіромаха - зірка "Голосу країни" та колоритний виконавець.

Музичний лейбл ENKO представив нового артиста, який співпрацюватиме з Alyona Alyona та Іваном Клименком. До команди приєднався Олександр Люббоженко з Дніпра, більш відомий як Козак Сіромаха.

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Козак Сіромаха – новий учасник ENKO

Козака Сіромаху запам'ятали ще з 8 сезону шоу "Голос країни". На проєкті він виступив з піснею "Засвіт встали козаченьки" – до нього повернулися усі чотири тренери. Тоді з Олександром співпрацювала Джамала. Хоч Козак не переміг у вокальному шоу, але його помітив продюсер Іван Клименко.

Десь півтора місяця я намагався знайти його контакт. Це було не так легко, мушу зізнатися, оскільки Козак Сіромаха не користується мобільним телефоном. Нам допомогла Джамала сконтактуватися з ним,

– розповів продюсер.

Ще два роки тому Іван Клименко записав з артистом альбом, але його не випустив. Тепер у лейбла ENKO є мета познайомити українців з Козаком Сіромахою та занурити аудиторію в українську культуру й традиції.

"Мені здається, що Козак Сіромаха – досить сильний носій української культури, а особливо козацтва. Мені він імпонує не тільки як персонаж, а і як сильна вольова людина з принципами та цінностями. До речі, деякі у нас схожі".

Козак Сіромаха / Фото пресслужби

"Він справжній козак, який живе у козацькому поселенні Таромське. Щоб нам знайти Сіромаху, треба було 2 тижні та мільйон людей, бо він не користується телефоном. А до цього року у нього взагалі не було документів, тому що він вважає себе вільним нереєстрованим козаком і не бачить в них сенсу", – ділилися учасники Kalush Orchestra.

Що ще відомо про Козака Сіромаху

Олександр закінчив академію козацтва, а тепер викладає козацькі види бойових мистецтв. Він працює в театрі "Люті козаки", де показує трюки на конях і бойовий гопак.

Щоб відчути рідну культуру повною мірою, потрібно спробувати її в себе надіти – у прямому і переносному сенсі. Тож спочатку я вдягнув шаровари, потім з'явилася зброя, коні… Потім я почав медитувати, спілкуватися з людьми з різних конфесій, читав багато книг,

– розповів Козак.

"Після школи я закінчив ПТУ, працював кравцем: зараз сам собі шию шаровари та навіть джинси! Ким тільки я не був – будівельником, охоронцем, продавцем у магазині, менеджером, тренером у фітнес-центрі… Справжній козак – це благородна людина з чудовим почуттям гумору, яка навіть із найскладніших ситуацій виходить героєм! Козак може бути справжнім артистом. Тому я починаю співпрацю з музичним лейблом ENKO", – поділився Сіромаха.

У мережі вже віруситься відео, яке записав Козак Сіромаха разом з гуртом Kalush Orchestra.

, до музичного лейбла ENKO належать також гурт Kalush, реперка Alyona Alyona та репер Skofka. 17 жовтня лейбл відсвяткував свою другу річницю створення.