У костюмах від українського бренду: Таня Муіньо зняла провокативний кліп для Сема Сміта

Британський музикант Сем Сміт презентували нову пісню та відео на неї. Кліп для артиста створила українська режисерка Таня Муіньо, а вбрання від українського бренду FROLOV.

Знаменитий британський співак та лауреат Греммі Сем Сміт (який позначає себе як небінарна особа) презентували музичне відео I'm Not Here To Make Friends. Виявилось, що над ним працювали українці – кліпмейкерка Таня Муіньо та дизайнер Іван Фролов.

Сем Сміт випустили кліп, над яким працювали українці

У кліпі, що створений у бурлескному стилі, Сем прибувають на вечірку на вертольоті у величезній пишній рожевій сукні. Упродовж всього ролика артист змінюють кілька образів, але чи не найбільшу увагу привернув корсет із серцями – це вбрання українського бренду FROLOV.

Відео зрежисирувала українська кліпмейкерка Таня Муіньо, яку запрошують знімати роботи найвідоміші артисти світу.

Це відео казкове, екстравагантне, дивне і все, що між цим. Створити це разом із Муіньо було мрією. Сподіваюся, це принесе вам справжню радість,

– поділився Сем Сміт.

Сем Сміт – I'm Not Here To Make Friends: дивіться відео онлайн

Щоправда, у мережі по-різному поставилися до такого виду творчості. І хоч багато хто критикує новий кліп Сема Сміта за провокативність і вульгарність, більшість хвалять його:

"Один з найкращих кліпів, що я бачив за останній час";

"Він дуже талановитий, який чудовий голос";

"Як чудово бачити, що чоловік має сміливість показати своє тіло та співати про те, що заслуговує бути коханим! Дуже дякую, Сем";

"У мене немає слів, що за пісня, що за відео, що за альбом. Обожнюю тебе, Сем";

"Більше цієї невибагливої ​​казковості, Сем, це справді тобі пасує";

"Мені подобається, що Сем робить усе, що він хоче. Це надихає".

Як світові зірки одягаються у FROLOV та знімають кліпи з Муіньо