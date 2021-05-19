У костюмі Louis Vuitton: Емма Стоун вперше після пологів вийшла у світ

Два місяці тому голлівудська акторка Емма Стоун стала мамою донечки. Вперше після пологів вона з'явилася на публіці, відвідавши прем'єру фільму "Круелла". Для заходу зірка обрала елегантний чорний костюм.

У вівторок, 18 травня, в кінопалаці Ель Капітан в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра кримінального фільму від Disney "Круелла", роль лиходійки в якому зіграла 32-річна Емма Стоун. Це перший вихід знаменитості на червону доріжку в статусі мами.

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Образ Емми Стоун

На заході акторка постала в чорно-білому вбранні – в улюблених кольорах зловісної героїні Круелли. На ній елегантний костюм від преміального бренду Louis Vuitton – штани прямого крою та класичний піджак з золотим декором. Зауважимо, що стримане вбрання не приховало пишні форми зірки, які, схоже, з'явилися після пологів. Look Емма Стоун довершила шовковою білою сорочкою з бантом-краваткою та оксамитовими туфлями-човниками.

Від французького дому моди Louis Vuitton вона підібрала ще й ювелірні прикраси та яскраво-червоний клатч, у тон до якого нафарбувала губи. Волосся зірка накрутила і вклала у вишукану зачіску, а в макіяжі зробила акцент на очі, додавши стразів.

Емма Стоун на на прем'єрі фільму "Круелла" / Фото Getty Images

Емма Стоун на на прем'єрі фільму "Круелла" / Фото Getty Images

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