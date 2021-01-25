Кортні Кардашян закрутила роман з барабанником Тревісом Баркером, – ЗМІ

Американська телезірка Кортні Кардашян закрутила роман з музикантом, барабанником гурту Blink-182 Тревісом Баркером. Минулими вихідними пара відпочивала в будинку матері Кортні Кріс Дженнер.

Кортні Кардашян має стосунки з Тревісом Баркером

41-річна знаменитість та зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян закрутила роман із 45-річним барабанником гурту Blink-182 Тревісом Баркером. Про це повідомило видання People з посиланням на власні джерела.

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Відомо, що минулими вихідними пара проводила час разом у Палм-Спрінгс, у домі мами Кортні – Кріс Дженнер. Телезірка та музикант ділилися схожими сторіс з басейну в інстаграмі, що також підтверджує їхнє спілкування.

Вони зустрічаються вже місяць або два. Вони були друзями протягом довгого часу, але потім їх відносини переросли в дещо більше. Тревісу вона давно подобається,

– пише видання.

Варто зазначити, що Кортні Кардашян знайома з Тревісом Баркером вже кілька років. Їх часто зустрічали разом на прогулянках Лос-Анджелесом. Але музикант завжди називав Кортні своєю подругою.

"Кортні – мій любий друг. От і все. Я хочу сказати, що люблю її до смерті. І я люблю до смерті її сім'ю. Але так, ми просто друзі", – розповідав раніше барабанник.

Додамо, що пара не коментує своїх стосунків.

Особисте життя Кортні та Тревіса

Від шлюбу з Скоттом Дісіком Кортні виховує трьох дітей: 11-річного Мейсона, восьмирічну Пенелопу і шестирічного Рейна. Натомість Тревіс Баркер пробув у подружжі чотири роки. Від дружини Шанни Моклер у барабанника є 3 дітей: 21-річна дочка Атіана, 17-річний Лендон і 15-річна Алабама.

Подивитися повністю: https://www.spletnik.ru/buzz/love/100146-smi-kortni-kardashyan-vstrechaetsya-s-trevisom-barkerom.html